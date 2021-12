Người đàn ông đi xe máy bất ngờ tự ngã xuống đường tử vong

Dân trí Đang điều khiển xe máy trên quốc lộ 1 (quận 12, TPHCM), ông Hùng bất ngờ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Chiều 1/12, Công an quận 12 đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong khi đang chạy xe máy trên quốc lộ 1, phường Thới An, quận 12, TPHCM. Nạn nhân là ông Võ Mạnh Hùng, 54 tuổi, ngụ quận 3.

Vị trí ông Hùng tự ngã dẫn đến tử vong (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 7h40 cùng ngày, ông Hùng điều khiển xe máy biển số 59F1-599.80 lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp về ngã tư Thủ Đức. Nạn nhân được cho là bất ngờ tự ngã trên đường, tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an nhận định ông Hùng tử vong do nhồi máu cơ tim cấp.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đề nghị ai là chủ xe và thân nhân nạn nhân đến trụ sở, địa chỉ 345 đường TTH 07 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) để cung cấp thông tin.

