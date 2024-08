Người đàn ông bị nghi sát hại nhân tình rồi tự tử ở Bình Phước

Ngày 25/8, Công an Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Chơn Thành điều tra, làm rõ nghi án người đàn ông sát hại nhân tình rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, chị N.T.X. (40 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước) sống chung với Cao Mạnh Phương (37 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) như vợ chồng tại một dãy trọ ở phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.

Cao Mạnh Phương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu (Ảnh: H.A.).

Khoảng 6h ngày 25/8, người dân sống trong khu nhà trọ nghe tiếng la hét, kêu cứu tại phòng chị X nên chạy lại kiểm tra.

Lúc này, họ phát hiện phòng chị X. khóa trong, gõ cửa thì Phương ra mở, trên người anh ta dính đầy máu và có mùi thuốc trừ sâu.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo lên công an địa phương. Công an phường Minh Hưng có mặt tại hiện trường, phát hiện chị X. tử vong trong phòng tắm, Phương có mùi thuốc trừ sâu nên công an đã đưa đối tượng đi cấp cứu.