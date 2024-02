Người đàn ông bị đâm chết khi đang ngồi bên lề đường

Ngày 28/2, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức (Long An), đã quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An 10 triệu đồng, Công an huyện Bến Lức 5 triệu đồng do có thành tích điều tra, phá nhanh vụ trọng án giết người trên địa bàn.

Nhóm gây án bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, Công an huyện Bến Lức bàn giao Lưu Phi Khải (34 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi), Trịnh Hoài Phong (31 tuổi, cùng huyện Bến Lức) và Văn Bằng (32 tuổi, quê Cà Mau) cho Công an tỉnh Long An để điều tra về hành vi Giết người. Trong đó, Khải là nghi can trực tiếp sát hại ông Duy.

Theo công an, khoảng 23h ngày 25/2, ông Duy ngồi chơi trên lề đường gần nhà trong con hẻm khu phố 8, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức. Lúc này, gần khu vực xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến xô xát.

Dù không liên quan nhưng Duy bị Khải cùng đồng bọn lao đến đánh, đâm trọng thương. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Khải, Phát, Phong, Bằng. Tại cơ quan điều tra, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội.