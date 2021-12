Ngư dân ven biển rốt ráo di chuyển tàu thuyền vào nơi tránh bão

Dân trí Ngư dân ở tỉnh Quảng Nam khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi an toàn trú tránh, phòng chống ảnh hưởng bão Rai.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ chiều tối qua đến hôm nay 19/12, ngư dân ở tỉnh Quảng Nam đã và đang chủ động đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão.

Mọi công tác chuẩn bị phải hoàn thành trước 12h ngày 19/12.

Tại âu thuyền An Hòa (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam), từ chiều 18/12, các ngư dân cấp tập đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn. Các thuyền lớn sắp xếp nối thành một hàng neo vào trụ cột, các tàu bè nhỏ được người dân đưa lên bờ để đảm bảo an toàn.

Ông Trần Văn Anh (49 tuổi, thôn Sâm Linh Tây, xã Tam Quang) cho biết: "Khi nghe tin có bão dự báo ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Nam, tôi đã nhanh chóng đưa thuyền vào nơi tránh bão vào chiều ngày 18/12, nhiều thuyền khác cũng đang bắt đầu đưa thuyền vào bờ".

Theo từ số liệu của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua (từ 1h ngày 18/12 đến 1h ngày 19/12), các địa phương trong tỉnh có mưa, mưa vừa, với lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến dưới 10 mm, vùng núi phổ biến từ 10-30 mm.

Trong 2 ngày qua, ngư dân ở tỉnh Quảng Nam đã chủ động đưa tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, có nơi mưa to.

Tổng lượng mưa ở các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam tỉnh phổ biến từ 80-150 mm, có nơi trên 200 mm; các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 120 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở đồng bằng.

Các tàu thuyền nhỏ đã được ngư dân neo đậu an toàn.

Để chủ động ứng phó với bão, mưa lớn, ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quyết liệt chỉ đạo, triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lớn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các thuyền lớn sắp xếp nối thành một hàng neo vào trụ cột.

Tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, tổ chức triển khai thực hiện sơ tán dân theo phương án ứng phó bão mạnh đã xây dựng, hoàn thành trước 14h ngày 19/12.

Rà soát, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Tài sản đã được người dân chủ động đưa lên bờ để tránh gây thiệt hại.

Hướng dẫn các tàu, thuyền đã vào bờ hoặc vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bảo an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè. Hoàn thành trước 12h ngày 19/12.

Hoài Sơn