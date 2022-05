Nghìn người đổ xô "săn" vé xem bán kết bóng đá nữ Việt Nam - Myanmar

Theo đó, từ đêm 17/5 đến sáng 18/5, trước cổng sân vận Động Cẩm Phả, TP Quảng Ninh, hàng nghìn người hâm mộ đã kiên nhẫn xếp hàng để chờ đến giờ nhận vé mời vào xem trận đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu trận bán kết với Myanmar tại SEA Games 31.

Anh N.V.T. (40 tuổi, ở phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả) cho biết, anh rất vui khi nhận được vé mời xem trận bán kết từ Ban tổ chức dù phải dậy từ 5h sáng để xếp hàng.

Nhiều người hâm mộ không ngủ "săn" vé mời vào xem bán kết bóng đá nữ tại Sea Games 31 (Ảnh: VOV).

Trong sáng 18/5, Ban tổ chức đã phát hành 400 giấy mời cho người hâm mộ tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh (TP Hạ Long).

Để tránh tình trạng đầu cơ tích trữ, buôn bán vé mời do lượng xếp hàng chờ quá đông, Ban tổ chức buộc phải yêu cầu mỗi người mang chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân khi đi nhận vé, mỗi người chỉ được nhận một vé mời.

Lượng vé mời phát hành lên tới 14.500 (lượng vé tối đa so với sức chứa của sân vận động Cẩm Phả - PV) nhưng tại cả hai điểm phát hành lượng người hâm đến "săn" vé quá đông, thậm chí nhiều người đến muộn đã phải tay không ra về.

Hình ảnh người hâm mộ xếp hàng chờ nhận vé mời tại cổng sân vận động Cẩm Phả (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Được biết, trận bán kết 2 môn bóng đá nữ giữa Thái Lan và Philippines diễn ra vào lúc 15h30 và trận bán kết 1 giữa Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 19h hôm nay.

Do lường trước được "sức nóng" của các trận đấu trên nên Ban tổ chức đã lên các phương án phát hành vé mời để đảm bảo an ninh trật tự. Cụ thể, Ban Tổ chức thiết lập các hàng rào an ninh với 2 lớp an ninh phía ngoài sân và các hàng ống thép tiếp tục được trưng dụng để tránh cảnh chen lấn, xô đẩy ở cửa soát vé.

Cảnh xếp hàng nhận vé tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh (TP Hạ Long).

Về tình trạng rao bán lại vé mời, trao đổi với Dân trí chiều 18/5, một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định đã giao công an tỉnh vào cuộc xác minh, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng và triển khai phương án phát hành, cấp phát, quản lý vé mời các trận đấu trên để đảm bảo an ninh trật tự.