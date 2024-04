Ngày 4/4, lãnh đạo UBND thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận, khoảng 6h cùng ngày, người dân lưu thông qua địa bàn khối 4, thị trấn Cầu Giát phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên sông.

Sự việc nhanh chóng được trình báo với chính quyền địa phương. Nạn nhân được xác định là chị H.N.C. (44 tuổi, trú khối 4, thị trấn Cầu Giát).

Người dân phát hiện thi thể chị C. trên sông (Ảnh: Lưu Quỳnh).

"Chị C. mắc bệnh thần kinh đã lâu năm, sống với người mẹ già, hoàn cảnh khó khăn. Vì bệnh tật nên chị C. thường xuyên phải có người canh chừng, chăm sóc. Khoảng 17h30 ngày 3/4, chị C. đi khỏi nhà. Gia đình tìm kiếm khắp nơi không có tin tức nên đã trình báo với địa phương.

Công an thị trấn Cầu Giát sau đó đã phát thông báo tìm kiếm chị C., đồng thời hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đến sáng nay (4/4) thì phát hiện thi thể chị C. nổi trên sông", vị lãnh đạo này nói.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem sự việc (Ảnh: Lưu Quỳnh).

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể chị C. cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.