Nghệ An có 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 25/2, tại Kỳ họp thứ 27, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hình thức bỏ phiếu kín.

Với 100% đại biểu dự họp tán thành, HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất bầu ông Hoàng Phú Hiền và ông Phùng Thành Vinh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Nghệ An cũng thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hoàng Phú Hiền (SN 1975, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) là Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An; ông Phùng Thành Vinh (SN 1974, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 hiện có Chủ tịch là ông Lê Hồng Vinh và 5 Phó Chủ tịch là các ông: Bùi Thanh An, Bùi Đình Long, Nguyễn Văn Đệ, Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh.

Theo quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ về số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An được quy định có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tuy vậy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của tỉnh Nghệ An, tại Nghị quyết 137/2024/QH15, ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, Quốc hội cho phép UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, địa phương này được bổ sung thêm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An theo định hướng tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.