Ngày 4/9, lần đầu tiên không có F0 cộng đồng, Quảng Nam nới lỏng giãn cách

Dân trí Lần đầu tiên trong 50 ngày qua, tỉnh Quảng Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới; nhiều địa phương của tỉnh nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tối 4/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã phát thông cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, lần đầu tiên trong gần 50 ngày qua, kể từ ngày 18/7, tỉnh Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Ngày 4/9 cũng là đúng 11 ngày liên tiếp, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không ghi nhận có F0 trong cộng đồng.

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, hy vọng đường phố Hội An sẽ đông vui trở lại (Ảnh minh họa).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, tình hình dịch Covid-19 đã bước đầu được khống chế trên địa bàn tỉnh.

Từ 18/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam có 513 ca bệnh công bố. Cụ thể có 10 ca bệnh cộng đồng, 308 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 159 ca xâm nhập từ các tỉnh và 36 ca nhập cảnh.

Ở một số địa phương, tình hình dịch bệnh Covid-19 bước đầu được kiểm soát nên lãnh đạo các địa phương cũng quyết định nới lỏng giãn cách xã hội.

Trong ngày 4/9, thị xã Điện Bàn đã kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, từ 0h ngày 16/8, thị xã Điện Bàn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trừ 3 xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong thực hiện theo Chỉ thị 15. Ngày 29/8, UBND thị xã quyết định kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16 đến 0h ngày 4/9.

Toàn huyện Hiệp Đức kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 15, chuyển sang áp dụng Chỉ thị 19; riêng thị trấn Tân Bình và các thôn Cẩm Tú, Hóa Trung (xã Quế Thọ), Trà Huỳnh, Trà Sơn (xã Sông Trà) kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 16.

Huyện Hiệp Đức yêu cầu không tập trung quá 20 người ở nơi công cộng, tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trừ hoạt động kinh doanh mặt hàng thiết yếu…

Do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát trong một tháng qua, từ 6h ngày 6/9, TP Hội An cũng sẽ kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hội An.

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, thành phố Hội An sẽ áp dụng Chỉ thị 19 kể từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 13/9.

Như vậy, đến hết ngày 4/9, tỉnh Quảng Nam chỉ còn 2 thôn ở xã Đại Sơn và xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc) đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Công Bính