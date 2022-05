Nẹt pô, bốc đầu xe giữa đường, thanh niên lĩnh "vé" phạt 7 triệu đồng

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện một tài khoản mạng xã hội TikTok đăng tải clip có hình ảnh nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy nẹt pô, bốc đầu xe gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, chạy bốc đầu xe máy trên Quản Lộ - Phụng Hiệp (Ảnh cắt từ clip: ANTV BL).

Cơ quan chức năng xác minh, khoảng 15h ngày 5/4, D.L.T. (SN 2004), ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu và L.T.N. (SN 2001), ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, điều khiển 2 xe máy đi trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp qua địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Khi thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập tại đây, T. và N. cùng tham gia vào nhóm. Cả 2 đã điều khiển xe máy ra giữa đường rồi rú ga, nẹt pô, chạy bốc đầu xe về phía trước. Một số người còn lại đứng cổ vũ rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Phòng CSGT Công an Bạc Liêu triển khai quyết định xử phạt N. (bìa trái) và T. (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Xác định hành vi của T. và N. đã vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu quyết định xử phạt hành chính mỗi người 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong thời gian 3 tháng theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.