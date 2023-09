Nam thanh niên mới tốt nghiệp đại học tử vong trong tư thế treo cổ

Chiều 18/9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An. Nạn nhân là anh L.Đ.T.H. (SN 2001, ngụ Bình Dương).

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân phát hiện anh H. trong tư thế treo cổ ở trên gác tại nhà riêng. Khi người thân đưa xuống, nạn nhân đã tử vong.

Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người thân nạn nhân.

Theo người nhà, anh H. mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm.