Nam thanh niên cầm súng nhựa chặn đường ô tô ở TPHCM

Ngày 3/11, mạng xã hội lan truyền clip nam thanh niên cầm theo vật giống súng đứng giữa đường gây cản trở giao thông. Vụ việc xảy ra lúc 16h50 ngày 2/11, trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần Bến xe Miền Tây, phường An Lạc, quận Bình Tân (TPHCM).

Theo clip, nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ cầm theo vật giống súng, chặn đầu ô tô, xe buýt trên đường Kinh Dương Vương. Tiếp đó, anh này đến trước khu vực bến xe, chạy xe máy vòng quanh taxi công nghệ khiến phương tiện này không thể di chuyển.

Nam thanh niên cầm súng nhựa chặn đầu ô tô (Ảnh cắt từ clip).

Thời điểm trên, anh này không đội nón bảo hiểm, vụ việc khiến nhiều tài xế một phen hoảng sợ, giao thông khu vực bị ảnh hưởng.

Chiều cùng ngày, Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, nhanh chóng có mặt khống chế, đưa nam thanh niên cùng tang vật về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, công an xác định nam thanh niên trong clip là N.T.P. (31 tuổi, quê Hậu Giang), vật anh này cầm là khẩu súng nhựa đã bị gãy. Kiểm tra chất kích thích, anh P. âm tính với ma túy.

Người thân của P. cho biết, anh này có vấn đề về sức khỏe tâm thần, điều trị được 4 năm. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người thân đã bảo lãnh anh P. về nhà ngay sau đó.