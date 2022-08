Nam sinh 16 tuổi cứu bé gái đuối nước: "Cảm ơn em, người hùng!"

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video và những hình ảnh về một thiếu niên có hành động kịp thời nhảy xuống sông cứu bé gái đang chới với giữa dòng nước.

Đoạn video do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại cảnh em Bùi Hải An nhảy xuống sông cứu bé gái lớp 7 bị đuối nước.

Đoạn video do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được tình huống cứu người đuối nước xảy ra vào lúc 16h32 chiều 31/7, tại nhánh nhỏ của sông Ninh Cơ, đoạn chảy qua xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Theo nội dung trong đoạn video, có 2 người đang chạy xe trên đường, phát hiện người đuối nước ở dưới sông nên dừng xe hô hoán. Lúc này, một người mặc áo đen chạy từ trong nhà ra, nhảy thẳng xuống sông bơi thật nhanh ra phía người gặp nạn để ứng cứu.

Qua tìm hiểu, người dũng cảm nhảy xuống sông cứu người gặp nạn là em Bùi Hải An (16 tuổi), đang học lớp 11 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Hải Hậu.

Theo lời kể của em Bùi Hải An, chiều ngày 31/7, em đang ở trong nhà thì nghe tiếng hô có người đuối nước nên chạy vội ra. Khi nhìn thấy có một bé gái đang chới với dưới dòng nước, An không nghĩ ngợi gì, vội vàng nhảy xuống.

Bơi ra gần tới nơi thấy bé gái đang sắp chìm xuống, An vội giơ tay túm được tóc của bé kéo vào bờ. Do không kịp khởi động và vội vàng cứu người nên khi vừa đưa được bé gái lên bờ, giúp bé tỉnh lại cũng là lúc An bị chuột rút.

Hình ảnh em An (người chạy trước đang cởi áo) nhảy xuống sông cứu người (Ảnh: Chụp màn hình video).

Người gặp nạn là bé gái học lớp 7, đang ngồi ghế đá ven bờ sông chơi cùng với 2 bạn thì không may bị trượt chân rơi xuống sông.

Sau khi thoát nạn, bé gái trở về nhà nhưng không kể lại sự việc cho người thân trong gia đình. Chỉ đến khi hình ảnh An cứu bé gái lan truyền trên mạng, gia đình bé gái lớp 7 mới biết sự việc và đến nhà cảm ơn An vào chiều ngày 1/8.

Em Bùi Hải An, người dũng cảm nhảy xuống sông cứu bé gái lớp 7 bị đuối nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được biết, An mới bị tai nạn giao thông, bị gãy xương quai xanh phải bó cố định và mới tháo băng khoảng một tuần, tay chưa hồi phục được 100%.

Ngay sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã dành "cơn mưa" lời khen đến chàng thiếu niên 16 tuổi dũng cảm.

"Cảm ơn em! Người anh hùng"; "Đừng chờ tới khi những người mất đi vì cứu người đuối nước mà mới tặng huy hiệu dũng cảm. Cậu bé này hoàn toàn xứng đáng. Tôi là người lớn xem clip cũng thấy xấu hổ khi nhiều người không biết bơi chỉ đứng trên bờ nhìn cháu bơi giữa dòng nước. Chúc cháu luôn khỏe và bình an" - nhiều người bình luận trên mạng.

"Lúc đấy em thấy người gặp nạn chỉ nghĩ phải cứu người thật nhanh chứ em cũng không nghĩ gì nhiều. Mấy ngày nay em được rất nhiều người hỏi han, động viên, em cảm thấy rất vui...", An chia sẻ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Biên, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hải Hậu cho biết: "Ngay sau khi đoạn video học sinh Bùi Hải An nhảy xuống cứu bé gái xuất hiện trên mạng, phía trung tâm đã gọi điện hỏi thăm, động viên tinh thần dũng cảm cứu người của em An. Đồng thời, trung tâm cũng đang làm tờ trình lên Sở GD&ĐT tỉnh, UBND huyện Hải Hậu có hình thức động viên, khen thưởng học sinh Bùi Hải An".