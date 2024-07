Nam công nhân tử vong trong căn hộ chung cư ở Bình Dương

Ngày 29/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra vụ nam công nhân tử vong trong căn hộ SH-05, chung cư Tân An, phường Thuận Giao.

Thông tin ban đầu, chiều tối 28/7, đồng nghiệp của anh N.V.H. (SN 1981, quê Nghệ An) xuống dưới tầng 1 trong căn hộ của chung cư và phát hiện anh H. nằm thoi thóp dưới chân cầu thang, sau đầu có vết máu nên gọi điện báo cấp cứu.

Chung cư đang xây dựng nơi anh H. tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khi nhân viên y tế đến hiện trường kiểm tra, phát hiện anh H. đã tử vong nên trình báo công an địa phương. Công an TP Thuận An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Bước đầu, công an xác định, trưa cùng ngày, nhóm của anh H. có 4 người, tổ chức ăn trưa tại căn hộ, trong đó anh H. và người đàn ông tên T. có sử dụng rượu. Cả nhóm ăn xong rồi lên tầng 2 của căn hộ để ngủ. Đến 16h30 cùng ngày, đồng nghiệp của anh H. xuống tầng 1 để nấu ăn thì phát hiện sự việc trên.