Nam Bộ mưa dông, Biển Đông sắp hứng bão

Ngày 2/10, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa trong ngày dao động 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo người dân đề phòng mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng với đó, ảnh hưởng của triều cường có thể khiến các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. Hiện tượng này cũng làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực Đông Nam Bộ.

Về cơn bão Koinu đang hoạt động trên vùng biển Philippines, cơ quan khí tượng Hong Kong và Nhật Bản đưa ra dự báo bão có khả năng tăng cấp nhanh những ngày tới. Từ sức gió 90km/h, bão có thể đạt cường độ mạnh nhất lên đến 155km/h trong hôm nay.

Các cơ quan khí tượng đều cho rằng bão có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong ngày 5/10 với sức gió mạnh nhất 165km/h, tương đương cấp 14, giật trên cấp 16.

Dù vậy, các mô hình đang có sự phân tán khi đưa ra nhận định về hướng đi của bão sau khi vào Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi diễn biến của hình thái này.

Hình ảnh vệ tinh của bão Koinu đang hoạt động trên vùng biển Philippines và khả năng vào Biển Đông trong những ngày tới (Ảnh: Windy).

Dự báo thời tiết ngày 2/10 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào, cục bộ mưa to. Ngày nắng. Phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào. Cục bộ mưa lớn. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào. Cục bộ mưa lớn. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.