Mưa lũ cuốn 2 người mất tích ở Yên Bái

Dân trí Do ảnh hưởng của mưa bão, hôm qua và sáng sớm nay 11/10, tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Tại huyện Trạm Tấu, mưa lũ đã khiến 2 người mất tích.

Mưa lũ lớn ở huyện Trạm Tấu đã cuốn trôi 2 người (Ảnh: Thu Nga). Ngày 11/10, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, tính đến 11h cùng ngày, mưa lũ lớn đã khiến 2 người mất tích là cháu Thào Anh Đ. (sinh năm 2019, xã Xà Hồ, bị rơi xuống suối lúc 14h40 ngày 10/10) và anh Phàng A P. (sinh năm 1993, xã Bản Mù, trên đường đi làm bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối Cang Chi Khúa vào khoảng 7h ngày 11/10). Mưa lũ cũng làm sạt lở taluy khiến một ngôi nhà ở xã Pá Hu (Trạm Tấu, Yên Bái) bị hư hỏng nhẹ. Đường từ thôn Suối Xuân lên UBND xã Tà Xi Láng (Trạm Tấu, Yên Bái) sạt lở 9 điểm với khối lượng khoảng 25 m3. Ước thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Theo dự báo của lực lượng chức năng, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ hôm nay (11/10) đến sáng ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm/24h (có nơi trên 150 mm). Trên các sông suối trong tỉnh xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 3-5 m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái khả năng lên mức báo động 1; trên sông Ngòi Thia, Ngòi Hút ở mức báo động 1 - báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trong tỉnh, đặc biệt là ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Yên Bình; ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối. Văn Yên