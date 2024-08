Mưa lớn tại TP Lào Cai, nhiều tuyến đường, nhà dân bị ngập lụt

Sáng 30/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Lào Cai cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió, từ đêm 29/8 đến sáng 30/8, trên địa bàn tỉnh có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn gây ngập lụt tại TP Lào Cai (Ảnh: Page Lào Cai).

Lượng mưa đo được từ 20h ngày 29/8 tới 8h ngày 30/8 tại xã Việt Tiến 90,2mm, Cam Cọn 68,8mm, Long Khánh 52mm, Thượng Hà 56,4mm, Xuân Hòa 47,6mm (huyện Bảo Yên); xã Bản Cầm 121,6mm, Phong Hải 54,2mm (huyện Bảo Thắng).

Tính đến 9h cùng ngày, mưa dông diễn ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã làm 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng, ngập úng.

Nước tràn vào nhà dân gây ngập úng cục bộ (Ảnh: Page Lào Cai).

Mưa dông cũng làm hàng chục ha hoa màu của người dân bị ngập úng, thiệt hại. Ngoài ra, một trạm y tế xã Bản Cái (huyện Bắc Hà) bị sạt lở.

Một nhà dân tại TP Lào Cai bị nước tràn vào nhà (Ảnh: Page Lào Cai).

Mưa dông cũng làm 2 tuyến đường ở huyện Bảo Thắng bị sạt lở. Tuyến đường Vạn Hòa - Kim Sơn bị sạt lở 2 vị trí tại xã Thái Niên và thôn Phú Long, thị trấn Phố Lu, điểm sạt tại thị trấn Phố Lu gây ách tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu (Ảnh: Page Lào Cai).

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ đã gây ngập úng tại một số điểm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (đường 58) xe máy không lưu thông được; đường Hoàng Quốc Việt từ phường Bắc Lệnh đến phường Pom Hán, TP Lào Cai cũng bị ngập lụt.