Mưa lớn cùng gió mạnh làm hơn 1.300ha lúa ở Huế bị đổ

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Huế, từ tối 12/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa từ 19h ngày 12/4 đến 8h ngày 13/4 trên địa bàn thành phố Huế phổ biến 40-70mm, một số nơi lên đến 108mm. Trên đất liền có gió giật cấp 6, vùng ven biển giật cấp 7-8.

Nhiều diện tích lúa nước của nông dân thôn Miêu Nha, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế bị đổ do mưa lớn và gió mạnh (Ảnh: Cao Tiến).

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lớn, gió mạnh đã làm 1.321ha lúa đổ, tập trung ở các thị xã Phong Điền, Hương Trà, quận Phú Xuân, huyện Quảng Điền, Phú Lộc.

Riêng tại huyện Quảng Điền, thống kê bước đầu có hơn 612ha lúa, rau màu bị ngã đổ; trong đó có 514ha lúa, 14ha ớt, 24ha dưa hấu và hơn 60,5ha rau xanh hư hại nặng.

Hầu hết diện tích lúa bị đổ đang trong giai đoạn chắc hạt.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, nắm tình hình, đồng thời triển khai phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp; huy động nhân lực, phương tiện, chủ động điều tiết nước ở các cánh đồng bị ngập úng.