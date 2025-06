Mưa dông lớn làm 18 căn nhà hư hại, chìm 2 tàu cá, 1 người mất tích

Ngày 4/6, theo thông tin từ huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn huyện vừa có mưa lớn kèm dông, lốc xoáy làm ảnh hưởng nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân.

Qua thống kê bước đầu, có 18 căn nhà bị hư hại. Trong đó có 6 căn sập hoàn toàn, 12 căn tốc mái. Hầu hết nhà đều làm từ cây gỗ địa phương; ước thiệt hại hơn 276 triệu đồng.

Bị thiệt hại nặng nhất có nhà ông N.V.H., C.V.T., L.V.T., N.V.Q.,… khoảng 30-55 triệu đồng; nhà ông N.V.C. bị thiệt 100% hơn 0,03ha rau màu.

Một căn nhà dân bị sập (Ảnh: Thanh Toàn).

Do ảnh hưởng mưa dông, tàu cá của ông N.V.P. khi đang vào bờ bất ngờ bị sóng to gió lớn đánh chìm cách vàm cửa Khánh Hội khoảng 0,5 hải lý. Ông P. được cứu vớt an toàn.

Tàu cá của ông H.V.Đ. bị đánh chìm cách vàm cửa Lung Ranh khoảng một hải lý. Ông Đ. đã mất tích. Lực lượng chức năng cùng gia đình đang tìm kiếm cứu nạn.

UBND huyện U Minh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên, bước đầu hỗ trợ hộ nhà bị sập 3 triệu đồng, nhà tốc mái 2 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm vận động thêm các nguồn lực để hỗ trợ các gia đình khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.