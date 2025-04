Mưa đá phủ kín mặt đường ở Hà Giang

Khoảng 15h30 ngày 24/4, tại 3 xã Niêm Sơn, Nậm Ban, Tát Ngà của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) xảy ra trận mưa đá.

Theo lãnh đạo UBND huyện Mèo Vạc, trận mưa đá kéo dài trong khoảng 15 phút đã gây thiệt hại nhiều về tài sản cho người dân, rất may không có ai bị thương.

Trận mưa đá kéo dài khoảng 15 phút tàn phá nhiều hoa màu, tài sản của người dân (Ảnh: Hóng Biến Hà Giang).

Theo nhân chứng, trong ít phút, gió lớn, sấm, mưa và mưa đá trút xuống. Mỗi hạt đá to khoảng 2cm rơi xuống thủng hết mái ngói xi măng, va vào đồ vật tạo âm thanh lớn.

Chính quyền huyện Mèo Vạc đang cho các đơn vị thống kê về thiệt hại sau trận mưa đá.

Những viên đá có kích thước lớn rơi xuống mặt đất (Ảnh: Hóng Biến Hà Giang).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 24-25/4, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt giảm, nắng nóng tạm thời kết thúc.

Dự báo thời tiết ngày 24/4 tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.