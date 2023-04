Một người treo cổ trong công ty kinh doanh ô tô

Sáng 28/4, nhân viên một công ty chuyên kinh doanh về ô tô (có trụ sở tại xóm 13, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) mở cửa để vào làm việc thì phát hiện một người đàn ông đang trong tư thế treo cổ. Thời điểm phát hiện, người này được xác định đã tử vong trước đó nhiều giờ đồng hồ.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ (Ảnh: N.A).

Sự việc ngay lập tức được báo cáo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

"Bước đầu xác định được nạn nhân là người trong công ty. Công an đang làm việc, chưa thể cung cấp thông tin thêm", ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên cho biết.