Mỗi Thanh tra viên được cấp một mã số

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy vừa ký ban hành Thông tư 05/2024 quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra (có hiệu lực từ 15/6).

Thẻ thanh tra làm bằng chất liệu giấy được ép màng plastic bảo vệ bên ngoài, có in 1/4 dấu tròn màu đỏ có vành khuyên chứa dòng chữ tên cơ quan cấp thẻ viết tắt (ví dụ Bộ Tài chính viết tắt là BTC) được lặp lại liên tục, ở góc dưới bên trái của mặt sau Thẻ thanh tra.

Mặt trước Thẻ thanh tra (Ảnh: TTCP).

Thẻ có hình chữ nhật, rộng 60mm, dài 90mm; mặt trước nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng, gồm 2 dòng: Dòng trên ghi Quốc hiệu; dòng dưới ghi "THẺ THANH TRA".

Khi được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên, mỗi Thanh tra viên sẽ được cấp một mã số Thẻ thanh tra gồm: Chữ cái in hoa và hai chữ số để phân biệt cơ quan sử dụng Thanh tra viên thuộc tỉnh hoặc thuộc Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban cơ yếu Chính phủ.

Mã số Thẻ thanh tra được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ về danh mục mã số các cơ quan nhà nước. Số thứ tự Thanh tra viên có 4 chữ số, bắt đầu từ 0001. Ví dụ, mã số thẻ là A29 - 0026 thì A29 là mã số của cơ quan Thanh tra Chính phủ, 0026 là số thứ tự cấp thẻ của Thanh tra viên.

Mã số Thẻ thanh tra chỉ thay đổi (được cấp mã số mới) trong trường hợp Thanh tra viên chuyển công tác sang cơ quan khác không cùng mã số.

"Thanh tra viên được cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị cấp Thẻ thanh tra sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên. Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền", Thông tư 05 nêu rõ.

Mẫu mặt sau Thẻ thanh tra (Ảnh: TTCP).

Thanh tra Chính phủ quy định, cấp đổi Thẻ thanh tra trong 3 trường hợp sau: Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên cao hơn; Thẻ thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra.

Thanh tra viên có đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra phải có báo cáo, giải trình rõ lý do mất, hỏng thẻ.

Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh xem xét, xác nhận lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề xuất với Chánh Thanh tra tỉnh việc cấp lại.

Chánh Thanh tra Công an tỉnh, Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra thuộc Bộ Quốc phòng xem xét, xác nhận lý do mất, hỏng thẻ và đề xuất với Chánh Thanh tra Bộ Công an, Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng việc cấp lại thẻ.

Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ xem xét, xác nhận lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề xuất với Chánh Thanh tra Bộ việc cấp lại.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chánh Thanh tra Cơ yếu xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ thanh tra.

Đối với Thanh tra viên thuộc Thanh tra Chính phủ, thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ xem xét, xác nhận lý do mất, hỏng thẻ và có văn bản đề nghị cấp lại gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp.

Thời hạn sử dụng Thẻ thanh tra là 5 năm kể từ ngày cấp. Thẻ được cấp cho Thanh tra viên theo quy định của Thông tư số 01/2012 của Thanh tra Chính phủ mà có thời hạn sử dụng đến năm 2025 thì Thanh tra viên được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/12/2024.

Sau thời hạn này, các cơ quan thanh tra có trách nhiệm thu hồi, cắt góc thẻ và gửi danh sách về Thanh tra Chính phủ trước ngày 15/1/2025.