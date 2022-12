Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng trưa chiều 16/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Miền Bắc sắp rét hại, vùng núi có nơi dưới 0 độ C. (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Từ ngày 17/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 12-15 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 16-18 độ C.

Về thời tiết trên biển, từ chiều tối mai, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-4m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ đêm mai đến 18/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông.

Từ ngày 17-23/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét; riêng ngày 18-19/12 khu vực Bắc Bộ có khả năng rét hại. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.