Miền Bắc nắng nóng một ngày rồi mưa cả tuần

Ngày 3/6, miền Bắc ghi nhận mức tăng nhiệt nhanh lên ngưỡng cao nhất 35-37 độ C, cao hơn 2-3 độ C so với một ngày trước. Nắng nóng bao trùm khu vực khiến cảm giác oi bức gia tăng mạnh, một số nơi nóng gay gắt trên 37 độ C.

Đến chiều tối 3/6, mưa dông được dự báo quay trở lại miền Bắc nhưng lượng không quá lớn. Mưa giúp nền nhiệt khu vực dịu nhanh nhưng đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 4/6, nắng nóng giảm ở Bắc Bộ. Khu vực nhiều khả năng bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài đến ngày 6/6.

Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể trong ngày 4/6, đi kèm mưa dông rải rác. Mưa sẽ gia tăng nhanh trong đêm 4/6 và duy trì hết ngày 7/6, khiến nền nhiệt tại thủ đô có lúc xuống ngưỡng 25-29 độ C, trời chuyển mát.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất và cao nhất tại Hà Nội cho thấy khu vực ghi nhận nắng nóng 37 độ C trong ngày 3/6, rồi giảm nhiệt nhanh trong nhiều ngày (Ảnh: NCHMF).

Cuối tuần tới, miền Bắc duy trì mưa rải rác, nền nhiệt tăng nhẹ nhưng chưa chạm ngưỡng nắng nóng.

Cơ quan khí tượng dự báo thời tiết chủ đạo ở miền Bắc trong 10 ngày đầu tháng 6 vẫn là mưa dông. Nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực, gia tăng cả về diện và cường độ trong giai đoạn nửa cuối tháng.

Cùng lúc, Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt mới trong ngày 3-4/6. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân nên tránh ở ngoài trời trong thời gian dài, nhất là trong khung giờ cao điểm của nắng nóng 11h-16h.

Nắng nóng gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 3/6 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 3/6 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng. Chiều tối 3/6, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối 3/6, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.