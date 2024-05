Miền Bắc mưa dông suốt tuần, Nam Bộ nắng nóng trở lại

Chiều 5/5, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều nơi thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Một số nơi mưa trên 60mm chỉ trong vòng 5 giờ, tập trung ở Đắk Lắk, An Giang, Sóc Trăng, Cà Mau...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều tối và đêm 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xuất hiện mưa rào kèm dông. Một số nơi mưa to với lượng phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cùng lúc, mưa tiếp diễn ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với lượng dao động 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Mưa dông giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ đi kèm các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (Ảnh: Nam Anh)

Ngày 6/6, thời tiết chủ đạo ở các vùng trên cả nước vẫn là nhiều mây, mưa dông vài nơi. Chỉ một số nơi tại Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng nhưng nền nhiệt không vượt quá 35 độ C.

Đáng lưu ý, từ đêm 6/5 đến ngày 9/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào kèm dông, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng tập trung trong các ngày 7-8/5.

Tại TP Điện Biên, mưa dông được dự báo xảy ra vào sáng 6/5 với xác suất 75% và tiếp diễn trong buổi chiều, giảm hẳn về tối. Sang ngày 7/5 (diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ), xác suất mưa vào buổi sáng chỉ còn khoảng 30%, nhưng tăng dần về chiều và tối.

Khi đến Điện Biên tham quan di tích và tham gia các sự kiện nhân dịp này, người dân nên mang theo ô, áo mưa để tránh những cơn mưa rào bất chợt.

Dự báo thời tiết TP Điện Biên trong hai ngày 6-7/5 (Ảnh: NHCMF).

Dự báo thời tiết ngày 6/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông, cục bộ mưa to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Ngày mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to kèm nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ban ngày, phía bắc mưa dông vài nơi, phía nam trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất phía bắc 28-31 độ C, phía nam 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.