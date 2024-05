Miền Bắc mưa dông nhiều ngày tuần tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc duy trì nắng ráo trong ngày 27/5. Mưa giảm kèm theo nền nhiệt tăng mạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể nắng nóng trên 35 độ C.

Từ đêm 27/5, miền Bắc bước vào một đợt mưa dông mới kéo dài nhiều ngày. Mưa tập trung về tối và đêm, cục bộ mưa lớn đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này duy trì hết ngày 1/6.

Trong khi đó, nắng nóng gia tăng trên diện rộng ở Trung Bộ. Ngày 27-28/5, từ Thanh Hóa đến Phú Yên ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Cùng lúc, Nam Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 28/5, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Nhiều nơi ở miền Bắc nắng nóng trong ngày 27/5, sau đó mưa dông trở lại về đêm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên biển, đêm 26/5 và ngày 27/5, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Mưa dông có thể đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Cơ quan khí tượng cho biết hiện, áp thấp nhiệt đới hoạt động ở miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Ewiniar. Đây là cơn bão số 1 trong năm nay ở Tây Bắc Thái Bình Dương, đến muộn gần một tháng so với trung bình nhiều năm.

Với hướng di chuyển chủ yếu theo phía bắc và bắc đông bắc, hình thái này nhiều khả năng không đi vào Biển Đông.

Dự báo đường đi của cơn bão đang hoạt động ở miền Trung Philippines cho thấy hình thái này ít nguy cơ di chuyển vào Biển Đông (Ảnh: JMA).

Dự báo thời tiết ngày 27/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 35-36 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Bắc mưa dông rải rác. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.