Miền Bắc, miền Nam thời tiết đẹp trong ngày 2/1

Dân trí Xu thế thời tiết đang tốt lên. Miền Bắc trưa, chiều 2/1 sẽ đỡ rét hơn, miền Trung chỉ có mưa nhỏ từ Nghệ An đến Khánh Hòa, còn Tây Nguyên, Nam Bộ nắng đẹp.

Bắc Bộ: Hôm nay (2/1), nhiệt độ miền Bắc tăng thêm 1 - 2 độ C so với ngày đầu năm mới. Hà Nội và các thành phố phổ biến 19-24 độ C. Trưa và chiều trời hửng sáng, thậm chí trên vùng núi Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ có nắng, không khí ấm áp, dễ chịu.

Xu hướng ấm lên ở miền Bắc sẽ tiếp tục sang tuần sau; các ngày thứ Hai, thứ Ba, vùng đồng bằng cũng chuyển nắng, nhiệt độ 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày 3/1 trưa chiều hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-21 độ C.

Miền Bắc tăng nhiệt, trưa và chiều hửng nắng. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Trung Bộ: Ngày 2/1 nhiều nơi có mưa nhỏ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào rải rác.

Phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C; phía Nam nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Ít mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-29 độ C; khu vực Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ C.

Trên biển, nhiều nơi cảnh báo biển động. Vùng biển Quảng Trị - Ninh Thuận gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8.

Nguyễn Dương