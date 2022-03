Mẹ khóc ngất bên con gái 10 tuổi tử vong dưới bánh xe bồn

Thông tin từ lãnh đạo phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy cho biết, vào khoảng 13h20 chiều nay 12/3, xe bồn mang BKS 75C - 11057 do anh Phạm Đình Điệp (SN 1973, trú ở phường An Đông, TP Huế) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành (thị xã Hương Thủy); khi đến gần ngã 3 cầu vượt Thủy Dương thì rẽ phải và va chạm với chiếc xe đạp điện đi cùng chiều bên phải do cháu Lê Ngọc Mai P. (SN 2009, trú ở phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển, chở theo em gái Lê Ngọc Uyên P. (SN 2012) đi học thêm.

Hiện trường vụ tai nạn chết người (Ảnh: Hoàng Hải).

Cú va chạm làm hai cháu cùng xe đạp điện ngã xuống đường. Cháu Lê Ngọc Uyên P. tử vong tại chỗ, cháu Lê Ngọc Mai P. bị thương nhẹ.

Gia đình nạn nhân và người mẹ cháu bé khi đến hiện trường đã khóc gào gọi tên con gái nhỏ đã mất trong vô vọng khiến ai cũng trào nước mắt.

Người mẹ đau đớn gọi tên con gái đã mất làm người đi đường trào nước mắt (Ảnh: CTV).

Được biết, ở vị trí xảy ra tai nạn đang có công trường thi công sửa chữa và có rào chắn cảnh báo đi chậm.

Lực lượng CSGT thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đến hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.