Mắc kẹt hơn 5 năm trong nút giao cao tốc

Còn hơn 10 ngày nữa là Tết nhưng hàng chục hộ dân ở nút giao An Bình (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) không thể vui nổi. Họ đã phải ăn 5 cái Tết tạm bợ ở đây.

Tình cảnh khó khăn của các hộ dân mắc kẹt trong lõi nút giao An Bình (Thực hiện: Nguyễn Cường).

Tháng 5/2018, cầu Cao Lãnh và đường dẫn hoàn thành trong niềm vui mừng của người dân Đồng Tháp. Dự án là thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Thuộc diện phải giải phóng mặt bằng nhường đất làm nút giao An Bình, nơi đường dẫn cầu Cao Lãnh tiếp nối QL30, nhưng gia đình ông Thái Văn Anh (69 tuổi) cũng không thể đứng ngoài niềm vui chung của tỉnh. Từ ngày nhận quyết định thu hồi đất, cả nhà gần 10 thành viên cứ khấp khởi chờ được sớm đến ổn định tại nơi ở mới.

"Nhà tôi có hơn 270m2 đất, phải di dời hoàn toàn, giá đền bù lúc đó là gần 6 triệu đồng mỗi m2. Có nhiều hộ cho rằng giá đền bù thấp, nhưng gia đình tôi rất đồng thuận chủ trương, chỉ cần phát tiền là đi ngay.

Thế nhưng chờ đến nay hơn 5 năm rồi. Nhà cửa đã xuống cấp, chật chội lắm rồi. Rất mong nhà nước sớm giải quyết để chúng tôi ổn định cuộc sống", ông Anh nói.

Ngôi nhà chỉ chờ sập nhưng vì đã đo kiểm nên chủ nhà không dám sửa (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhiều năm trôi qua, nhân khẩu tăng lên, công năng sử dụng của ngôi nhà không còn phù hợp, nhưng đại gia đình của ông Anh buộc phải chịu đựng. Trước hiên nhà, con trai ông Anh đã kê thêm chiếc giường, bàn ăn giờ cũng phải đặt cạnh giếng nước, vô cùng bất tiện.

Từ niềm vui cao tốc ban đầu, đến nay khi nhắc tới dự án, các con của ông Anh đều phản ứng với vẻ mặt "bí xị".

Hàng xóm của ông Anh là ông Đoàn Văn Lô (84 tuổi) còn "thảm" hơn. Ngôi nhà của ông Lô đã trong trạng thái "chờ sập".

"Đừng đi ra sau đó, nó sập đấy", ông Lô hoảng hốt khi thấy chúng tôi đi vào gian trong.

Ông lão kể, 5 năm trước, ngôi nhà của ông được định giá đền bù 80 triệu đồng. Lúc đấy vợ ông vẫn còn, 2 ông bà mừng lắm, khấp khởi soạn đồ sẵn chờ dọn đi.

Ông Lô đứng trước ngôi nhà tàn tạ của mình (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Nhưng rồi chờ mãi không được, bà nhà tôi mất trong căn nhà rách này hồi đầu năm nay. Giờ ngôi nhà này đâu còn ra nhà nữa, dột nát khắp nơi. Tôi phải căng bạt lên che chắn, cố cho qua cái Tết năm nay nữa", ông Lô nói.

Mỗi ngày, việc ông Lô buộc phải làm là đi vòng quanh nhà ngắm nghía xem còn ở được nữa không. Nhiều tuổi, lại sống một mình nên ngày nào cũng có mấy lần hàng xóm tới hỏi han, ai cũng mong ông Lô sống khỏe đến lúc sang nhà mới, dù chưa biết khi nào.

Bà Trương Thị Lài (50 tuổi), trưởng cụm dân cư vùng lõi nút giao cho biết, khi có quyết định thu hồi đất hồi đầu năm 2018, các hộ có điều kiện đã tự di dời dù chưa nhận được tiền đền bù. Đến nay còn hơn 10 hộ đang ở lại. Hơn 60 hộ dân có đất sản xuất thì không thể trồng trọt vì không có nước tưới.

Ô tô chạy ngày đêm trên cầu vượt ngang mái nhà dân (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Nhà xuống cấp lắm rồi, cái trần muốn rớt tới nơi. Mái tôn lủng đâu vá đó chứ không dám thay mới. Đường xung quanh đã tôn cao lên, nền nhà trở nên thấp trũng, mùa mưa ẩm ướt lắm.

Các hộ dân ở đây hay tìm tôi hỏi tình hình, nhưng hỏi riết họ cũng chán rồi", bà Lài bức xúc.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, nút giao An Bình có diện tích cần bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 3,2ha. Có 27 ngôi nhà, 77 hộ dân có đất ở và đất canh tác buộc phải di dời.

"Nguyên nhân dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng là do chưa bố trí được vốn", vị quan chức nói.

Để có kinh phí giải phóng mặt bằng lõi nút giao An Bình, tỉnh Đồng Tháp đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đưa hạng mục này vào dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Điểm cuối của cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh cũng chính là nút giao An Bình.

Cuối năm 2023, Chính phủ đã duyệt tổng mức đầu tư dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn một là 6.209 tỷ đồng, trong đó có 94 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng lõi nút giao An Bình.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh dài khoảng 26,6km, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dự kiến khởi công vào tháng 9/2024.