Lực lượng Quân khu 9 đã và đang giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã và đang giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Trong chuyến công tác tại Cần Thơ, sáng 2/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thăm và làm việc với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vừa thành công tốt đẹp; trong đó Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Tình hình trong nước những tháng đầu năm 2024, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát; thị trường tiền tệ, tỷ giá được điều hành linh hoạt, kịp thời, đồng bộ với điều hành lãi suất, bảo đảm an toàn thanh khoản của hệ thống ngân hàng; công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được quan tâm, đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội duyệt đội danh dự (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Chủ tịch Quốc hội, đạt được những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng, trong đó có lực lượng Quân khu 9.

Ông nhấn mạnh, đứng chân trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố ĐBSCL, có vị trí chiến lược quan trọng, trong lịch sử chiến tranh giải phóng, quân và dân Quân khu 9 đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

"Có thể khẳng định, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đoàn kết, quyết thắng, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu 9 vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật. Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã và đang giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ", ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và chủ trương xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh" đặt ra những yêu cầu mới.

Gợi mở một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương và pháp luật của Nhà nước.

"Cán bộ, chiến sĩ phải nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng "thế trận lòng dân", xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển và làm tốt công tác giúp bạn Campuchia", người đứng đầu Quốc hội phát biểu.

Nhiều hoạt động thiết thực "nghĩa tình quân - dân"

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, Quân khu đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm an toàn trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng và với các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước làm việc trên địa bàn quân khu.

Chủ tịch Quốc hội trao quà tới cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực , xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư trên 570 tỷ đồng cho xây dựng khu vực phòng thủ gồm các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh, cà Mau. Hải đội Dân quân thường trực tỉnh Kiên Giang, các chốt Dân quân chiến đấu trên tuyến biên giới huấn luyện, hoạt động đi vào nề nếp.

Trong đợt nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn Quân khu đã kịp thời huy động trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 257 phương tiện vận chuyển nước sạch, nước tinh khiết, 221 dụng cụ chứa nước hỗ trợ, cấp miễn phí cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang; góp phần lan tỏa và tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với Campuchia; tổ chức ký kết hợp tác giao lưu với bộ tư lệnh Lục Quân, Bộ Tư lệnh Bảo vệ bờ biển, đảo, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Hiến binh, Quân khu Đặc biệt thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia và Cục phát triển thuộc Bộ Quốc phòng Campuchia.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu; tặng 20 phần quà tới cán bộ, chiến sĩ là thương binh, con liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.