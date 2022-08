Lực lượng chức năng lập lại trật tự cho sân bay Tân Sơn Nhất

Sở GTVT TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi lực lượng công an, kiểm soát an ninh khu vực Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thanh tra Sở GTVT cùng các đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm tra, xử lý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực sân bay. Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị vào cuộc để xử lý triệt để tình trạng cò mồi, chèo kéo, bắt khách gây mất an ninh trật tự diễn ra thời gian qua.

Trong đó, lực lượng Thanh tra Sở GTVT sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Đồng thời, đơn vị này chịu trách nhiệm phân luồng, điều tiết giao thông khi xảy ra ùn tắc bên trong Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hình ảnh xe ôm giả xe công nghệ tụ tập tại đường Trường Sơn diễn ra phổ biến trước đây (Ảnh: I.T.).

Lực lượng kiểm soát an ninh sân bay thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, phân luồng, điều tiết giao thông. Khi phát hiện vi phạm, lực lượng này sẽ phối hợp các bên lập biên bản, ký chứng kiến vào biên bản vi phạm hành chính.

Đặc biệt, đồn công an Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp xử lý những trường hợp cò chèo kéo khách, đối tượng gây rối, chống đối. Đồng thời, lực lượng công an cần kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền nhằm đảm bảo trật tự và an toàn khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, lực lượng chức năng luôn túc trực từ khu vực lối ra của sân bay Tân Sơn Nhất ở phía đường Trường Sơn. Hình ảnh các xe ôm giả xe công nghệ tụ tập tại khu vực này để chèo kéo, ép giá khách gần như không còn diễn ra.

Số xe taxi phục vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất còn thiếu so với nhu cầu hành khách (Ảnh: I.T.).

Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã báo cáo với Bộ Giao thông Vận tải về giải pháp hạn chế ùn tắc giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động vận tải đường bộ tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cảng vụ Hàng không miền Nam nhìn nhận, dù đã triển khai nhiều giải pháp, hiện tượng ùn ứ phương tiện, hành khách chen lấn giành lượt đón xe, tài xế taxi chèo kéo, ép giá... vẫn diễn ra. Nguyên nhân chủ yếu là số xe taxi phục vụ hành khách trong sân bay còn thiếu so với nhu cầu đi lại tăng cao các đợt cao điểm, hạ tầng giao thông kết nối sân bay cần bổ sung, điều chỉnh.

Cơ quan quản lý hàng không đưa ra phương án TPHCM kêu gọi, đầu tư xây dựng bãi đậu xe, bãi đệm cho các phương tiện ra, vào sân bay tại khu đất trống chưa quy hoạch. Vị trí của bãi đậu xe nằm tại góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà, có diện tích hơn 3.500m2 do Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý.