Loạt sai phạm bị lộ sau vụ vỡ tường đập thủy điện ở Gia Lai

Ngày 18/11, UBND huyện Chư Prông, Gia Lai báo cáo về kết quả điều tra, đánh giá nguyên nhân sự cố công trình Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 , huyện Chư Prông.

Theo UBND huyện Chư Prông, nguyên nhân vụ vỡ tường đập thủy điện Ia Glae 2 do nước lũ lớn bất thường kèm mưa to đổ về. Đồng thời, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng không tuân thủ đầy đủ các nội dung, trình tự, biện pháp thi công, dẫn dòng thi công ở phần tường thượng lưu. Tiến độ thi công công trình chậm so với quyết định phê duyệt.

Tường đập thủy điện Ia Glae 2 dài 120m bị vỡ khiến hàng chục diện tích hoa màu ở hạ du bị thiệt hại nặng (Ảnh: Chí Anh).

Bên cạnh đó, việc tổ chức thi công công trình trong mùa mưa không tuân thủ theo phương án ứng phó thiên tai được UBND huyện Chư Prông phê duyệt.

Điển hình, công trình chỉ được thi công đến hết ngày 30/6 nhưng thực tế, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng vẫn tiếp tục tổ chức thi công trong mùa mưa (từ tháng 7 đến tháng 9).

Chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công hạng mục công trình khi chưa tuân thủ nội dung, chỉ dẫn kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công được phê duyệt; chưa có biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn phần thân đập, sau khi thi công hoàn thành phần tường thượng lưu.

Cận cảnh hoa màu ở vùng hạ du bị cuốn trôi (Ảnh: Chí Anh).

Phần tường thượng lưu bê tông M250 và phần thân đập bê tông M150 không đảm bảo tiến độ thi công, chưa có biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn phần tường thượng lưu. Chính vì vậy, khi xuất hiện lũ lớn, phần tường ngăn bị phá vỡ, đẩy trôi về hạ lưu.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, phần tường thượng lưu công trình bị phá vỡ chưa đạt cường độ chịu lực theo thiết kế được duyệt, thời gian đổ bê tông của tường chưa đạt cường độ.

Cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư, đơn vị thi công để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng đập thủy điện (Ảnh: Chí Anh).

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Chư Prông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình có trách nhiệm tạm dừng thi công đối với hạng mục công trình xảy ra sự cố, thực hiện khắc phục sự cố.

Chủ đầu tư, đơn vị thi công tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả do sự cố công trình gây ra, nhất là việc xác định thiệt hại và sớm bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho người dân.

Như Dân trí đã thông tin, Nhà máy Thủy điện Ia Glae 2 được xây dựng trên suối Ia Glae, thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Rạng sáng 9/10, một đoạn tường dài trên 50m phục vụ thi công đập tràn tự do của Nhà máy thủy điện la Glae 2 bị vỡ khiến hơn 20ha hoa màu của người dân vùng hạ du bị hư hại.