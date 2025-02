Loại bỏ triệt để tư tưởng chủ quan, tự mãn trong bảo đảm an toàn hàng không

Ngày 26/2, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn hàng không.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2024, hoạt động vận tải hàng không Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực, đặc biệt là hoạt động vận tải hành khách quốc tế cũng như sản lượng vận chuyển hàng hóa.

Hoạt động hàng không về cơ bản đảm bảo an toàn, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, tết, hè, các chỉ số an toàn được cải thiện và duy trì tốt.

Nổi bật là đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngành hàng không đã điều hành an toàn hơn 25.320 chuyến bay với tổng sản lượng đạt trên 2,5 triệu hành khách (tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2024).

Cục Hàng không dự báo, năm 2025, thị trường hàng không dân dụng Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu tàu bay khai thác, nguồn cung ứng thiết bị tàu bay còn chậm trễ, giá nhiên liệu tăng cao,...

Sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động hàng không dân dụng, đảm bảo nguyên tắc không đánh đổi an toàn bằng bất cứ lý do gì, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu các tổ chức, cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Trong đó, Cục HKVN yêu cầu các tổ chức, đơn vị triệt để loại bỏ tư tưởng chủ quan, lơ là, tự mãn trong công tác đảm bảo an toàn hàng không; chủ động rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị cũng nêu rõ, các đơn vị cần rà soát, cập nhật, bổ sung chính sách, tiêu chuẩn, kinh nghiệm của nhân viên hàng không trong từng vị trí của tổ chức, đảm bảo duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng nhân viên trong dây chuyền khai thác,...

Ngoài ra, các đơn vị cần nghiêm túc tuân thủ quy trình trong công tác phê chuẩn, cấp phép, ủy quyền cho nhân viên hàng không, đảm bảo nhân viên được ủy quyền có đầy đủ năng lực, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí công việc.

Bên cạnh đó, Cục HKVN cũng yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát nội bộ, nhận diện và đánh giá rủi ro nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế trong hệ thống, các yếu tố ảnh hướng đến an toàn như: Chướng ngại vật tại cảng hàng không,... để chủ động khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống tiêu cực trong việc tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo, cấp phép; kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi chính đáng của người lao động,...

Cục HKVN yêu cầu các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn khu bay, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn khai thác khu bay.