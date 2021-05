Lính "mũ nồi xanh" Việt Nam và khát vọng hòa bình cho thế giới

Dân trí "Let us live in peace and love. Let us forget the last things" (Tạm dịch: Xin cho chúng con được sống trong hòa bình và tình thương yêu. Hãy giúp chúng con quên đi những điều đã qua).

Những dòng chữ trên tấm bảng tại một trường học ở thị xã Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. "Let us live in peace and love. Let us forget the last things" (Tạm dịch: Xin cho chúng con được sống trong hòa bình và tình thương yêu. Hãy giúp chúng con quên đi những điều đã qua). (Ảnh: Baotintuc.vn).

"Đây là những dòng chữ trên tấm bảng tại một trường học ở thị xã Bentiu, Cộng hòa Nam Sudan. Chỉ là vài từ ngữ ngắn gọn, song chúng đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc. Những con chữ ấy chứa đựng nỗi khát khao và mong ước của trẻ em cũng như người dân Nam Sudan, khát vọng được sống trong một môi trường hòa bình, ổn định và có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, do những xung đột triền miên kể từ khi Nam Sudan tuyên bố độc lập năm 2011, những đứa trẻ ở đây không còn hoặc có rất ít cơ hội được tiếp cận với giáo dục một cách đầy đủ.". Đây là chia sẻ của Thượng úy, bác sỹ Từ Quang - Đội trưởng Đội cấp cứu đường không, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 vừa kết thúc nhiệm kỳ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2, bắt đầu triển khai tại Cộng hòa Nam Sudan từ tháng 11/2019, Thượng úy, bác sỹ Từ Quang được phân công phụ trách nhiệm vụ điều phối hoạt động phối hợp Quân sự - Dân sự (CIMIC). CIMIC có vai trò là cầu nối giữa khối quân sự và khối dân sự trong nội bộ Liên hợp quốc, tham gia công tác điều phối giữa Liên hợp quốc, các tổ chức nhân đạo quốc tế với chính quyền địa phương, qua đó thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo và phát triển bền vững tại địa bàn. Thượng úy Từ Quang chia sẻ: "Trường học mà chúng tôi tới thăm là một trong số những ví dụ về những khó khăn chồng chất mà người dân nơi đây đang phải đối mặt.".

Với hơn 1.600 học sinh, song Trường tiểu học Bentiu B chỉ có 3 khối nhà, gồm 2 khối nhà kiên cố một khối nhà tranh. Nói là kiên cố nhưng tường gạch đã nứt, mái tôn thì thủng lỗ chỗ. Còn khối nhà tranh, cả mái nhà và vách tường làm bằng đất đều đã xiêu vẹo. Do chiến tranh, xung đột và nghèo đói, nhà trường không còn khả năng duy tu, bảo dưỡng. Thêm vào đó, dịch bệnh Covid-19 càn quét đất nước từ tháng 4/2020 đã buộc học sinh ở đây phải nghỉ học từ nhiều tháng nay. Học sinh không đến lớp, trường lớp cũng coi như bỏ hoang. Bên trong lớp học Trường tiểu học Bentiu B, bàn ghế ngổn ngang chỉ còn trơ khung sắt. (Ảnh: Baotintuc.vn). Với mong muốn giúp học sinh địa phương có điều kiện tốt hơn để học hành, các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đã tranh thủ tối đa thời gian để làm những việc không phải là chuyên môn của mình. Họ đã tận dụng từng mảnh gỗ từ các thùng chứa hàng để đóng bàn ghế cho các em. Sau gần 12 tháng làm tranh thủ, 31 bộ bàn ghế và 100 bộ chữ cái đã được hoàn thành. Trong buổi trao tặng bàn ghế mới, các em học sinh tại trường Bentiu B còn được nhận những túi quà, trong đó ngoài sách vở, bút còn có một tờ giấy nhỏ giới thiệu về Việt Nam, về chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chuyển bàn ghế xuống vị trí tập kết trước khi trao tặng cho trường Bentiu B, Nam Sudan. (Ảnh: Baotintuc.vn). Tại buổi lễ, đại diện của Bệnh viện nói: "Khi đọc tờ giấy này, các em sẽ thấy Việt Nam là một đất nước nằm bên bờ Thái Bình Dương và có diện tích chỉ bằng một nửa Nam Sudan. Hai đất nước cách xa nhau hơn mười ngàn km. Khoảng cách này là rất xa, nhưng chúng tôi hi vọng khoảng cách đó sẽ được rút ngắn bởi những kiến thức thu nhặt qua những cuốn sách được đọc trên những bộ bàn ghế này, ghi chép lại bằng những cuốn sổ này. Khi có kiến thức, các em có thể giúp cho gia đình mình và xây dựng lại đất nước Nam Sudan. Một ngày nào đó, chúng tôi tin rằng sẽ được chào đón các em tới thăm Việt Nam, chúng ta đồng ý như thế nhé?". Câu hỏi được đáp lại bằng những tràng pháo tay không ngớt ngay khi lời phiên dịch vừa dứt lời. Là một đất nước từng đi qua chiến tranh, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình. Bản thân những người lính sinh ra khi đất nước đã im tiếng súng lại càng trân trọng hơn những điều mà thế hệ ngày nay đang được thụ hưởng. Đó là ngày ngày được đi làm, đi học, được sinh sống trong một xã hội bình yên. Chính vì lẽ đó, khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và dù hoạt động trong điều kiện nhiều khó khăn, khắc nghiệt tại địa bàn, các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam luôn ý thức được trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của mình. Bắt đầu tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014, đến nay Việt Nam đã cử 53 lượt sỹ quan hoạt động theo hình thức sỹ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, phân tích tình báo, điều phối viên quân sự tại các phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Từ tháng 10/2018, Việt Nam đã cử 189 cán bộ, y, bác sĩ của 3 Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 2 và số 3 đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Sỹ quan của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng quà cho trẻ em tại Phân khu Tây trong chuyến tuần tra và làm việc với chính quyền địa phương cùng Tư lệnh Phái bộ ở Nam Sudan (tháng 11/2020). (Ảnh: Baotintuc.vn). Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ngoài mục đích hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng ta về việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa ngay trong thời bình và bằng các biện pháp hòa bình, đây còn là biểu hiện của tinh thần nhân đạo, nhân văn của Quân đội nhân dân Việt Nam và thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Chứng kiến tận mắt sự nghèo đói, khổ cực của người dân ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề từ xung đột phe phái và bất ổn chính trị, Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương có nhiều kỷ niệm sâu sắc không thể quên trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan trên cương vị quan sát viên quân sự. Với đặc thù công việc thường xuyên đi tuần tra, trinh sát ngắn ngày và dài ngày trong khu vực đảm nhiệm, Trung tá Phương có nhiều cơ hội tiếp xúc với chính quyền và người dân địa phương, qua đó nắm bắt tình hình cũng như tâm tư, nguyện vọng của họ. "Hình ảnh em gái chỉ trong độ tuổi 16-18 bế hai bé song sinh nhỏ như hai con mèo con mới sinh và đang khóc ngằn ngặt vì mẹ không có đủ sữa do không có gì để ăn, tim tôi như thắt lại", Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ. Nhận thấy sứ mệnh vô cùng quan trọng và ý nghĩa của những người lính gìn giữ hòa bình, Trung tá Phương chia sẻ, cô tự hứa với bản thân phải nỗ lực hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến trình thực hiện các hiệp định hòa bình, tái thiết đất nước Nam Sudan sau xung đột để người dân nơi đây sớm có thể có được cuộc sống ấm no, an lành. Trong thời đại hiện nay, việc bảo vệ cho nhân loại sống trong môi trường hòa bình và ít chịu hậu quả của các thách thức phi truyền thống là nhu cầu của mọi quốc gia. Theo Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ của Liên hợp quốc, các sỹ quan lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam còn hỗ trợ nhân dân nước sở tại bằng nhiều hoạt động nhân đạo như nuôi dạy trẻ em, hướng dẫn người dân địa phương cách trồng rau xanh đảm bảo hậu cần tại chỗ... Những điều đó đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng cho biết: "Với những đóng góp thực tiễn ở các phái bộ cũng như trong các hoạt động cụ thể của Liên hợp quốc, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã và đang góp phần nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó có duy trì một nền hòa bình bền vững trên thế giới". Kết thúc nhiệm kỳ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhiều chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam sau khi trở về Tổ quốc vẫn còn lưu luyến với nhiều kỷ niệm tại địa bàn. Nhưng có lẽ, điều trăn trở lớn nhất với những người lính bộ đội Cụ Hồ ấy vẫn là làm sao để người dân ở Nam Sudan nói riêng và các quốc gia đang còn xung đột trên thế giới được hưởng hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Sứ mệnh cao cả đó vẫn đang và sẽ được tiếp nối bởi các thế hệ người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong trang phục lực lượng "mũ nồi xanh" của Liên hợp quốc. Bảo Ngọc TTXVN