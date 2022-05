Lễ khai mạc SEA Games 31 có thể diễn ra trong mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (12/5), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; ở vùng núi và trung du đêm qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 0h đến 3h ngày 12/5) như: Thượng Quan (Bắc Kạn) 74 mm, Thuần Mang (Bắc Kạn) 65 mm, Thạch An (Cao Bằng) 48 mm,...

Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, có nơi mưa rất to. (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo, trong ngày và đêm nay (12/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm) với lượng mưa phổ biến 40-60 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh phổ biến 60-100 mm/24h, có nơi trên 150 mm/24h.

Từ ngày mai (13/5) đến khoảng ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm) với lượng mưa phổ biến 100-250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm/đợt.

Từ nay đến khoảng ngày 15/5, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 15/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 19h tối nay 12/5 có thể sẽ diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Cảnh báo, từ khoảng ngày 15-16/5, mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.