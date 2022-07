Lấy ý kiến việc mở rộng sân golf thêm 49ha ở khu hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai lấy ý kiến tham vấn rộng rãi của dư luận về Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, địa điểm thực hiện dự án Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm thuộc phường 3 và phường 4, TP Đà Lạt được đề xuất mở rộng thêm 117,18 ha - tăng từ 2.827 ha lên trên 2.944 ha. Quy hoạch các phân khu chức năng sẽ có một số thay đổi: Khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ hỗ trợ giảm 4,17 ha diện tích (giảm từ 550 ha xuống 545,83 ha); Khu vui chơi giải trí chất lượng cao, hội nghị - hội thảo và dịch vụ hỗ trợ tăng 3,49 ha diện tích (từ 346 ha lên 349,49 ha).

Những công trình xây dựng sai phép "mọc" ở nhiều nơi ven hồ Tuyền Lâm (Ảnh tư liệu: Ngọc Hà).

Đặc biệt, khu sân golf kết hợp nghỉ dưỡng tăng 49,39 ha diện tích (từ 160,2 ha lên 209,6 ha); khu du lịch sinh thái và dịch vụ hỗ trợ tăng 123,07 ha diện tích (tăng từ 1136,51 ha lên 1259,55 ha).

Khu du lịch tôn giáo giảm 6,6 ha diện tích (giảm từ 26 ha xuống 19,4 ha). Khu du lịch văn hóa kết hợp nghiên cứu giảm 17,5 ha diện tích (giảm từ 50,0 ha xuống 32,5 ha).

Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (chủ dự án) cũng đề xuất chuyển đổi công năng Làng biệt thự thành Khu nghỉ dưỡng cao cấp và dịch vụ hỗ trợ. Đồng thời xây dựng mới công viên công cộng có diện tích 57,67 ha và xây dựng mới hạ tầng công cộng có diện tích 65,12 ha.

Trong giai đoạn 2022- 2025 sẽ điều chỉnh công nghệ xử lý của Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất 3.000 m3/ngày đêm (đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 1619/2007 nhưng chưa triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải, mới xây dựng hoàn thành hệ thống thu gom). Đồng thời tiến hành xây dựng Trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất 3.000 m3/ngày đêm tại cổng sau (giáp sân golf Sacom)…

Báo cáo về dự án, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết đã đầu tư xây dựng cơ bản tạo mặt bằng, không gian để phục vụ cho các dự án thành phần và đáp ứng yêu cầu tham quan, nghỉ ngơi, giải trí trong khu du lịch.

Khi triển khai dự án này sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo báo cáo ĐTM được duyệt và mở rộng, nâng cấp, cải tạo và xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật nêu trên.

Biệt thự bỏ hoang ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (Ảnh: Xuân Hinh).

Từng mắc nhiều sai phạm

Hồ Tuyền Lâm là hồ nước ngọt rộng nhất Ðà Lạt, với diện tích khoảng 320ha; một trong những địa điểm thu hút khách du lịch tại thành phố ngàn thông.

Năm 2020, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra rất nhiều sai phạm.

Trong đó, UBND TP Đà Lạt đã xử lý 300 trường hợp xây dựng không phép, 39 trường hợp xây dựng trên đất rừng, 94 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp.

Điển hình là việc xây dựng các công trình phục vụ du lịch trái phép hoặc thi công sai giấy phép, cơi nới trái quy định, phá rừng,… tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Trong đó, Thanh tra Chính phủ tập trung vào một số trường hợp: Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, dã ngoại về nguồn do Công ty cổ phần Nhật Nguyên làm chủ đầu tư; Dự án khu trung tâm giải trí, du lịch, hội nghị cao cấp Lan Anh - Đà Lạt do Công ty cổ phần đầu tư Lan Anh làm chủ đầu tư xây dựng trên đất lâm nghiệp; Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Hoàng Gia do Công ty cổ phần đầu tư Lý Khương làm chủ đầu tư đã xây dựng không phép và sai phép.

Công ty TNHH Trà Vườn Thương xây dựng không phép 5 công trình với diện tích 482 m2; Công ty TNHH Li Mi xây dựng công trình không phép; Công ty cổ phần sao Đà Lạt xây dựng không phép với diện tích trên 1.959 m2.

Công ty cổ phần Thiên Nhân phá rừng trái pháp luật, tự ý chuyển mục đích rừng phòng hộ, xây dựng sai phép; Công ty cổ phần du lịch sinh thái Lạc Nam đã xây dựng công trình sai phép với tổng diện tích sàn trên 1.678 m2.

Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Toàn Cầu xây dựng không phép 15 công trình, phá rừng, chặt 40 cây thông ba lá; Doanh nghiệp tư nhân Phong Phú- Lâm Đồng xây dựng không phép, sử dụng diện tích ngoài ranh giới thuê, lấn chiếm đất rừng phòng hộ.

"Trách nhiệm chính để xảy ra các vi phạm nêu trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt phụ trách, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Đà Lạt"- Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiên quyết phá dỡ công trình vi phạm, xử lý triệt để hành vi lấn chiếm đất, phá rừng phòng hộ, xây dựng không phép, sai phép theo đúng quy định pháp luật.