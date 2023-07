Lao xuống hồ cứu bạn, nam thanh niên tử vong

Khoảng 24h ngày 4/7, một vụ đuối nước xảy ra tại khu vực hồ điều hòa (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An).

Sau 20 phút tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã đưa thi thể anh A.T. lên bờ (Ảnh: Chu Minh).

Trước đó, nhóm 5 thanh niên ngồi hóng mát trên bờ hồ, bất ngờ một người bị trượt chân xuống.

Thấy bạn bị nạn, 4 thanh niên còn lại lao xuống ứng cứu.

Trong khi nạn nhân và 3 người tự bơi được vào bờ thì Trần Đặng A.T. (19 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 0h40 ngày 5/7, thi thể anh A.T. đã được tìm thấy.