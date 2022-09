Lào Cai tạm hoãn xuất cảnh 4 giám đốc nợ thuế

Trụ sở Cục Thuế tỉnh Lào Cai (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Ngày 17/9, Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Lào Cai thông báo, ngày 13/9, bà Dương Thị Thu Hằng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai, đã gửi công văn tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Thân Văn A. (Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Sa Pa 98), ông Nguyễn Văn D. (Giám đốc Công ty TNHH MTV nội thất Mê Linh), ông Nguyễn Viết L. (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sông Mã), ông Hà Xuân K. (Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Victory).

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do các trường hợp nêu trên là người đại diện hợp pháp của các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, thuộc trường hợp đang bị cơ quan thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về việc quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 13/9 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cưỡng chế thuế 2 doanh nghiệp với số tiền "khủng"

Công ty cổ phần đầu tư apatít Tam Đỉnh - Lào Cai bị cưỡng chế số tiền thuế lên tới hơn 40 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Ngọc Triển)

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế đối với 2 doanh nghiệp khai khoáng lớn trên địa bàn tỉnh.

Hai doanh nghiệp bị cưỡng chế thuế là Công ty cổ phần đầu tư apatít Tam Đỉnh Lào Cai (số tiền bị cưỡng chế lên tới hơn 40,4 tỷ đồng) và Chi nhánh Công ty cổ phần Nhẫn tại Lào Cai (số tiền bị cưỡng chế lên tới hơn 13,2 tỷ đồng).