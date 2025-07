Lãnh đạo Bộ Công an thông tin việc mở rộng đối tượng đặc xá dịp Quốc khánh

Chiều 7/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, như Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày Quốc khánh.

Theo đề nghị của Chính phủ, ngày 3/7, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN về đặc xá năm 2025 (đợt 2) nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố quyết định về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước (Ảnh: CTV).

Ông Hà cho hay quyết định về đặc xá lần này xuất phát từ truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với người phạm tội, cũng như kết quả thực hiện công tác đặc xá, tình hình thực tế của công tác thi hành án phạt tù trong thời gian qua...

Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 31/8.

Tại họp báo, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước. 2025 là năm thứ 3 (trước đó là các năm 2009 và năm 2011) tổ chức 2 đợt đặc xá trong 1 năm.

Về những điểm mới trong Quyết định 1244, ông Tuyến cho hay so với quyết định đặc xá dịp 30/4 thì lần này đối tượng và điều kiện đặc xá cũng được mở rộng hơn.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, thông tin tại họp báo (Ảnh: CTV).

Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ đặc xá là chính sách đặc biệt của Đảng, Nhà nước và được Chủ tịch nước quyết định trong những sự kiện đặc biệt của đất nước. Năm nay là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đặc biệt là tới đây tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

"Chính vì vậy, việc đặc xá đợt 2/9 này cũng có những điểm mới và mở rộng hơn so với đợt 30/4”, ông Tuyến nói.

Ông Tuyến cho hay trước đây có 4 loại tội và 4 nhóm tội không thuộc trường hợp được đặc xá thì lần này được xem xét đặc xá.

Một là những đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích nhiều lần đối với một người hoặc một lần đối với nhiều người; cố ý gây thương tích từ hai lần trở lên; cố ý gây thương tích đối với hai người trở lên; chống người thi hành công vụ hai lần trở lên; cướp tài sản nhiều lần, cướp giật tài sản nhiều lần; trộm cắp tài sản từ hai lần trở lên…

Hai là những đối tượng mà phạm từ hai tội do cố ý trở lên, kể cả trường hợp tổng hợp hình phạt hoặc đang chấp hành hình phạt tổng hợp do bị kết án phạt tù từ hai lần trở lên về cùng một tội do cố ý.

Ba là những đối tượng đã có một tiền án lại bị kết án là tù do cố ý cũng được xem xét đặc xá.

Bốn là những đối tượng đã từng bị kết án phạt tù, kể cả trường hợp đã được xóa án tích hoặc đã từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, kể cả cơ sở giáo dục trước đây hoặc đã từng bị đưa vào trường giáo dưỡng mà kết án phạt tù về một trong các tội.

Các tội này gồm tội về ma túy; giết người; cố ý gây thương tích; cướp tài sản; cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; sử dụng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; mua bán phụ nữ; cho vay lãi nặng; môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam...

Bên cạnh đó, ông Tuyến cho biết quyết định đặc xá lần này đã quy định về bình xét thi đua từng loại tội được mở rộng hơn so với quyết định lần trước.

Ngoài ra, theo ông Tuyến, điểm mới khác là liên quan đến khi được đặc xá không làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Quy định này đã có hướng dẫn rất cụ thể để cho các cơ sở giam giữ xét cụ thể các trường hợp.