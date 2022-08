Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022).

Lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đây là dịp để ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn, chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một chiến sĩ cách mạng kiên trung của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đây cũng là dịp để chúng ta học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một gương mẫu đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - phát biểu tại lễ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tự hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng trong sáng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ và nhân dân An Giang nguyện đoàn kết một lòng, ra sức học tập, công tác, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ và các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", xây dựng tỉnh An Giang không ngừng phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp hơn, văn minh hơn, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.