Kon Tum kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương cùng dự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Kon Tum là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Kon Tum.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã đạt được trong suốt chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Kon Tum là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế, cùng những khó khăn, thách thức của tỉnh Kon Tum; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của tỉnh để trở thành sức mạnh, hành động cụ thể trong việc xây dựng quê hương Kon Tum phát triển nhanh, bền vững và tươi đẹp hơn.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Kon Tum đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu, để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, lợi thế, nhất là du lịch xanh, công nghiệp chế biến nông sản. Đặc biệt, đánh thức tiềm năng giá trị của cây sâm Ngọc Linh, xây dựng thành vùng trồng, chế biến dược liệu tập trung của quốc gia.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum phải thực sự quan tâm, hành động mạnh mẽ hơn nữa trong trồng và bảo vệ rừng, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, phải bảo vệ, gìn giữ thật tốt "chiếc áo màu xanh" của đại ngàn Tây Nguyên. Chăm lo bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, di sản văn hóa các dân tộc, gắn với phát triển du lịch; tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ các phong tục lạc hậu, không phù hợp. Bên cạnh đó, công tác phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được chú trọng đầu tư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Với vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh, "phên dậu quốc gia," Kon Tum phải quan tâm củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng tuyến biên giới hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, phấn đấu để Kon Tum sớm thành trung tâm giao thương, kết nối, hội tụ và lan tỏa của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đọc diễn văn khái quát quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum.

Chương trình nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành và phát triển Kon Tum.

Theo đó, ngày 9/2/1913, Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định thành lập đơn vị hành chính tỉnh Kon Tum. Trong quá trình thực hiện chính sách khai thác thuộc địa và nhằm tiêu diệt những người yêu nước, thực dân Pháp đã cho xây dựng Nhà ngục Kon Tum và Nhà ngục Đăk Glei để đày ải tù chính trị.

Cũng chính tại Nhà ngục Kon Tum, những "hạt giống đỏ" đã nảy mầm, Kon Tum sớm thành lập tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên - Chi bộ binh, vào cuối tháng 9/1930.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng đã anh dũng đấu tranh góp phần làm thất bại các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần vào đại thắng Mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước.

Hiện tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện với dân số gần 590.000 người.

Với sự phát triển không ngừng trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,86%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.

"Lịch sử 110 năm tỉnh Kon Tum là chặng đường đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, rất tự hào của vùng đất, của con người nơi đây. Với khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn thách thức, năng động, quyết tâm đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tiến bộ", ông Dương Văn Trang nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, chương trình nghệ thuật "Đi về phía Mặt Trời tại sự kiện tái hiện lại quá trình xây dựng, phát triển và lịch sử đấu tranh về cuộc cách mạng hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kon Tum.

Đặc biệt, màn bắn pháo hoa kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum mãn nhãn người dân và du khách.