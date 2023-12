Kiên quyết xử lý tình trạng tài xế ô tô sử dụng ma túy, vi phạm nồng độ cồn

Cao điểm xử lý tài xế "ma men", tài xế sử dụng ma túy

Ngày 5/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, ngày 14/11, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch "cao điểm" tuần tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 1A (đoạn qua Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM).

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 30/11.

Theo Cục CSGT, kết thúc kế hoạch, lực lượng chức năng đã xử lý 1.211 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 142 tài xế sử dụng ma túy…

Cục CSGT phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện "cao điểm" xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy trên tuyến quốc lộ 20 và quốc lộ 1A (đoạn qua Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM) (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Đại tá Nhật, để thực hiện kế hoạch, đơn vị đã trực tiếp kiểm tra, đôn đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thực hiện 24/24h. Lực lượng công an cũng sử dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang; tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại 1 điểm để tài xế vi phạm không thể né tránh.

Các loại phương tiện mà CSGT tập trung xử lý là ô tô chở khách, ô tô chở hàng hóa.

Một tài xế xe tải sử dụng ma túy bị CSGT phát hiện (Ảnh: Cục CSGT).

"Điểm nổi bật trong kế hoạch này là Bộ Công an đã điều tiết được liên tuyến, có sự kết nối giữa công an các địa phương với nhau và giữa những người thực thi nhiệm vụ trên tuyến, với công an cơ sở cấp phường, xã để xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, tốc độ...

Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, đây là cảnh báo rõ ràng nhất về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, với các tài xế điều khiển xe khách khi đi quãng đường dài, chở theo nhiều người, nếu tài xế sử dụng ma túy, nguy cơ mất an toàn càng cao", Đại tá Nhật cảnh báo.