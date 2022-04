Kiến nghị "xóa sổ" Cồn Nổi gây mất an toàn giao thông trên sông Tiền

Ngày 13/4, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, các ban ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đi khảo sát luồng chính sông Tiền đoạn chảy qua địa bàn xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, Tiền Giang.

Buổi khảo sát đã ghi nhận trên đoạn sông này đang hiện hữu cồn cát nhỏ người dân thường gọi là Cồn Nổi. Cồn Nổi rộng khoảng 9 m, dài 30 m, cao mấp mé mặt nước, trồi lên khi triều rút và chìm khi triều lên. Trên cồn hiện chỉ có một số cấu kiện bê tông phế liệu.

Cồn nổi chỉ cao mấp mé mặt nước và chìm hẳn khi triều dâng (Ảnh: CTV).

Cồn Nổi không có giá trị ở hay trồng trọt, ngược lại đang trở thành một chướng ngại vật, đe dọa an toàn giao thông đường thủy. Khi triều lên, người điều khiển thuyền bè khó phát hiện sự tồn tại của Cồn Nổi dẫn đến nguy cơ đâm va, mắc cạn.

Sau vụ tai nạn chìm thuyền chở gạo 50 tấn khi va phải cấu kiện bê tông trên Cồn Nổi cuối năm 2021, người dân đã cắm sào, buộc bao bì, mảnh vải sáng màu làm dấu. Cơ quan chức năng cũng thả phao cảnh báo nguy hiểm chỉ dẫn tàu thuyền lưu thông qua đoạn sông.

Thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng nên nạo vét, xóa sổ Cồn Nổi để xử lý dứt điểm nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy qua đoạn sông. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang cũng đã có văn bản đề nghị xử lý điểm đối với nguy cơ mất an toàn giao thông ở Cồn Nổi.

Tại buổi khảo sát, ông Trần Văn Bon - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Tiền Giang - cho biết, đoạn sông do UBND tỉnh Tiền Giang quản lý. Đối với nguy cơ mất an toàn giao thông hiện hữu, sau khi khảo sát cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp.