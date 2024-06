Kiểm tra hầm chui "nhếch nhác" người dân không dám sử dụng ở TPHCM

Liên quan vụ cụm 3 hầm chui BT1, BT2, BT3 dành cho người bộ hành tại nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) nhếch nhác, Sở GTVT TPHCM đã có chỉ đạo vụ việc.

Ngày 13/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý việc hầm chui xuống cấp, ẩm thấp, nhếch nhác người dân không dám sử dụng tại khu vực trên.

Lối xuống hầm chui ẩm thấp, thiếu ánh sáng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bên cạnh đó, Phó giám đốc Sở GTVT cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ kiểm tra một số hầm chui khác trên địa bàn.

Hai đơn vị trên có trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu thi công, quản lý, bảo trì các công trình hầm đường bộ, tăng cường công tác tuần tra, vệ sinh, khơi rãnh thu - thoát nước kịp thời khi có mưa lớn.

Đồng thời, xây dựng kịch bản, dự báo khả năng ngập cục bộ tại các vị trí hầm có nguy cơ ngập để ứng phó, thông báo cho người dân kịp thời khi có sự cố.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nút giao quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) có mật độ phương tiện lưu thông lớn. Để đảm bảo an toàn người dân qua lại hai bên đường, lực lượng chức năng đã xây dựng cụm 3 hầm chui.

Vừa qua có trường hợp người vô gia cư sống trong hầm chui, người dân không dám sử dụng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thế nhưng, thời gian vừa qua, những hầm chui này trở thành điểm ăn ngủ, thậm chí hút chích ma túy của một số người sống lang thang. Bên trong hầm chui, một số hạng mục xuống cấp, ẩm thấp, thiếu sáng.

Tình trạng trên khiến người dân ngại sử dụng. "Hầm chui rất vắng vẻ, mỗi lần sử dụng hầm, phải có hai người, tôi mới dám đi. Tôi mong lực lượng chức năng cử bảo vệ chốt dưới hầm để người dân an tâm sử dụng", bà Tâm (51 tuổi, ngụ địa phương) chia sẻ.

Trước đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng Giao thông đường bộ đã có văn bản gửi Công an huyện Bình Chánh đề nghị hỗ trợ xử lý tình trạng mất an ninh, trật tự tại khu vực hầm chui nút giao thông Bình Thuận. Khi cụm 3 hầm chui bộ hành BT1, BT2 và BT3 liên tục có người chiếm dụng trái phép để sinh sống gây mất an ninh trật tự.