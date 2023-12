KidZania Hà Nội mang đến những nụ cười Giáng sinh đầy yêu thương

Với mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng, sự kiện "Christmas Smiles at KidZania" (Nụ cười Giáng sinh tại KidZania) đã diễn ra vào ngày 22/12 tại tầng 5, Lotte Mall Tây Hồ. Nhân dịp này, vùng đất diệu kỳ chào đón 12 vị khách đặc biệt đang điều trị tại Viện Nhi Trung ương cùng bố mẹ các bé.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động dịp cuối năm của KidZania Hà Nội, nhằm mang lại khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc cho các bệnh nhi và gia đình trong mùa Giáng sinh, đồng thời giúp các em hiện thực hóa ước mơ của mình.

KidZania chào đón những vị khách đặc biệt đến từ Viện nhi Trung ương (Ảnh: KidZania).

Các bạn nhỏ tham gia trải nghiệm hoàn toàn miễn phí với những hoạt động nhập vai đầy thú vị. Trẻ được hóa thân thành lính cứu hỏa tí hon, cùng lắng nghe hướng dẫn từ người đội trưởng mẫu mực, sau đó khẩn trương di chuyển đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Các bạn còn có cơ hội thử sức làm nhân viên khách sạn chuyên nghiệp hay tự tin tỏa sáng trong vai trò người mẫu thời trang. Ngoài ra, trải nghiệm trở thành đầu bếp nhí tại hai cơ sở Học viện nấu ăn O'food và Phòng công thức Gà & Burger của Lotteria cũng được các bé yêu thích.

Mặc dù đang trong quá trình hồi phục và nhiều bạn trên tay vẫn còn vết bầm khi vừa mới truyền dịch, các bệnh nhi vẫn vui hết mình và tận hưởng mọi khoảnh khắc trong từng hoạt động.

Chị Thu Thủy, phụ huynh bé Tô Nguyễn Nhật Quang, cho biết chị rất xúc động vì đây là lần đầu tiên con có được nhiều trải nghiệm bổ ích đến vậy.

My First Camera cũng đã tài trợ 24 máy ảnh chụp lấy liền giúp phụ huynh bệnh nhi có thể ghi lại dấu ấn đáng nhớ và in ra khung hình đẹp nhất làm kỷ niệm cho các con khi đến thăm vùng đất diệu kỳ.

Trở thành đầu bếp nhí tại Học viện nấu ăn O'food (Ảnh: KidZania).

Sau khi kết thúc trải nghiệm nhập vai, trẻ tập trung tại khu vực Quảng trường trung tâm để tận hưởng bữa tối cùng gia đình với món tùy chọn, cũng như thưởng thức thành phẩm là cơm nắm và burger do chính tay mình làm ra.

Bên cạnh đó, còn có những món ngon đầy hấp dẫn làm cho bữa ăn thêm phần phong phú như rong biển, sữa chua, sữa tươi đến từ 2 nhà tài trợ O'food và Morinaga Milk.

Các bệnh nhi tại cơ sở trải nghiệm Morinaga Milk (Ảnh: KidZania).

Những vị khách nhí cùng thành viên Hội đồng CongreZZ còn có nhiều phút giây thú vị khác khi cùng nhau trang trí bánh cupcake chào mừng Giáng sinh. Sử dụng kem và topping đầy màu sắc, mỗi trẻ tự tay tô điểm để làm nên 4 chiếc bánh cho riêng mình. Sau khi hoàn thành, các bé được thưởng thức ngay hoặc đóng gói vào hộp để mang về nhà.

Các bé trang trí bánh cupcake chào đón Giáng sinh (Ảnh: KidZania).

Kết thúc chương trình là hoạt động ý nghĩa khi Hội đồng CongreZZ lần lượt bốc thăm để tặng món quà mong ước cho các bệnh nhi, kèm theo đó là những tấm thiệp nhỏ xinh với lời nhắn gửi đầy yêu thương. Bên cạnh đó, nhiều phần quà đặc biệt khác đến từ KidZania và 3 nhà tài trợ cũng đã được trao tận tay gia đình và các bé.

Sự kiện khép lại với những nụ cười, niềm vui, và nhiều phần quà ý nghĩa (Ảnh: KidZania).

Những khoảnh khắc vui tươi, nụ cười hồn nhiên và bầu không khí ấm cúng là những điều đã làm nên thành công của sự kiện lần này. Đây không chỉ là một chương trình Giáng sinh đơn thuần, mà còn là chuỗi hoạt động nằm trong nỗ lực hướng đến việc lan tỏa thông điệp sẻ chia và hỗ trợ dành cho trẻ, những công dân nhỏ tuổi và là tương lai của đất nước.

Trẻ em đến với thế giới này đều mang trong mình những ước mơ đầy tươi đẹp. Thông qua chương trình, KidZania mong muốn hiện thực hóa những giấc mơ từ thơ bé của các em, đặc biệt là bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, để các em được sống với đam mê của mình, cũng như thắp lên niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn.