Khu du lịch trái phép "khủng" hoạt động rầm rộ gần.. trụ sở xã

Mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị huyện Tuy An kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đối với khu du lịch Canary Garden tại xã An Hòa Hải (huyện Tuy An).

Theo công văn, khu du lịch Canary Garden chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định, nhưng đã đưa vào hoạt động.

Khu du lịch Canary Garden được xây dựng trái phép trên khu vực đồi núi ở xã An Hòa Hải (Ảnh: Trung Thi).

"Sở TN&MT đề nghị huyện Tuy An tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra về Sở, thời gian chậm nhất đến trước ngày 8/2 để báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện", công văn của Sở TN&MT nêu.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khu du lịch có tên Canary Garden được xây dựng trái phép với nhiều hạng mục công trình bằng bê tông, gỗ, sắt và trang hoàng nhiều tiểu cảnh, cây xanh, hoa lá trên diện tích khoảng 1ha.

Hầu hết diện tích này thuộc đất trồng cây hàng năm khác chưa được chuyển mục đích sử dụng (Ảnh: Trung Thi).

Thời điểm Tết Nguyên đán vừa qua, khu du lịch quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút khách tham quan với giá vé bắt buộc mua nước vào cổng 70.000 đồng/lượt. Sau khi nhận vé, khách đến quầy nước uống để đổi được một chai nước giải khát với giá thị trường khoảng 10.000 đồng.

Điều đặc biệt, khu du lịch trái phép này nằm sát trục đường DT649 và cách UBND xã An Hòa Hải chưa đến 1km.

Vào ngày 18/1 (trước Tết Nguyên đán), UBND huyện Tuy An đã tổ chức cuộc họp liên ngành và giao UBND xã An Hòa Hải kiểm tra, rà soát, lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý đối với ông L.N.H. (chủ khu du lịch Canary Garden). Đồng thời, yêu cầu ông H. cam kết không tổ chức hoạt động đối với địa điểm kinh doanh này.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay (ngày 3/2), khu du lịch này vẫn ngang nhiên đón, thu tiền của du khách.

Khu du lịch này sát mặt đường và cách UBND xã khoảng 1km (Ảnh: Trung Thi).

"Đối với Canary Garden, huyện đã chỉ đạo UBND xã An Hòa Hải và xã đã tăng cường kiểm tra, lập biên bản nhiều lần nhưng chủ của điểm du lịch này không chấp hành. Huyện đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý triệt để vấn đề này" - ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An nói.

Cũng theo ông Hoàng, UBND huyện cũng yêu cầu UBND xã An Hòa Hải làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất trồng cây hàng năm khác tại thôn Tân An, xã An Hòa Hải (Canary Garden).

Công trình xây dựng bên trong khu du lịch (Ảnh: Phú Khánh).

Vấn đề du lịch tự phát vừa qua đã được đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 15 điểm du lịch tự phát ở các địa phương Tuy An, Đông Hòa, Tuy Hòa. Hầu hết các địa điểm này đều có các sai phạm liên quan đến mục đích sử dụng đất, không có giấy phép xây dựng và chưa đủ điều kiện kinh doanh du lịch.

Tại kỳ họp, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã lưu ý việc các điểm du lịch cứ ồ ạt tự phát không kiểm soát được dẫn đến hệ lụy rất lớn.

Các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương sẽ gặp khó khăn trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, nếu chất lượng dịch vụ không đảm bảo hoặc gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự rất có thể sẽ làm xấu đi hình ảnh của du lịch Phú Yên.