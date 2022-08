Không xử lý xe quá khổ, quá tải kiểu "đầu voi đuôi chuột"

Vắng bóng xe quá khổ quá tải trên cung đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được xem là "điểm nóng" về tình trạng xe quá khổ, quá tải gây bức xúc cho người dân và người tham gia tham gia giao thông.

Vụ tai nạn xe tải cơi nới thành thùng chở quá khổ, quá tải lật đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình ngày 4/6/2022.

Sau vụ xe Howo quá khổ, quá tải chở đất đè bẹp xe ô tô con làm 4 người thương vong ngày 4/6/2022, trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến đường này hiện đã bình yên trở lại.

Nhiều ngày phóng viên Dân trí có mặt trên cung đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn ghi nhận, lượng xe tải chở đất đá giảm nhiều, đặc biệt xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng thành đã vắng bóng.

Ông Bùi Hữu Vinh người dân xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn cho biết, hàng ngày tôi đi làm 4 lần đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh, trước đây xe quá khổ quá tải quá nhiều, gây bụi bẩn, tiếng ồn và đặc biệt có nhiều nguy cơ tai nạn rất cao.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình tăng cường tuần tra, kiểm soát xe quá khổ, quá tải trên địa bàn.

"Từ sau vụ tai nạn thảm khốc chiếc xe tải BKS 29H-770.16 chở đầy đất đá lật, đè lên xe ô tô con BKS 36A-615.85 khiến 3 người ngồi trên xe ô tô con tử vong tại chỗ, một người bị thương, từ đó đến nay tuyến đường này hầu như không còn tình trạng xe quá khổ quá tải. Tôi mong rằng sự bình yên trên tuyến đường được lâu dài" - ông Vinh nói.

Ông Hoàng Văn Nương - Bí thư Đảng ủy xã Liên Sơn cho biết, trước đây lượng xe trọng tải lớn lưu thông trên địa bàn rất lớn, gây hỏng đường và bất an cho người tham gia giao thông.

Gần đây Đội CSGT số 2 (đường Hồ Chí Minh) của Phòng CSGT, Công an tỉnh phối hợp với Công huyện, xã Liên Sơn tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý xe vi phạm trên đường.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn (Hòa Bình) hiện nay vắng bóng xe quá khổ, quá tải.

"Tại thời điểm này phải khẳng định trên địa bàn xã Liên Sơn không còn tình trạng xe cơi nới thùng thành quá khổ, chở vật liệu xây dựng đất, đá chạy trên đường Hồ Chí Minh" - ông Nương nói.

Không làm kiểu "đầu voi đuôi chuột"

Trao đổi với báo Dân trí, ông Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh Hòa Bình cho biết, đường Hồ Chí Minh có 65km qua tỉnh Hòa Bình. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, nối liền từ Bắc vào Nam.

"Trước đây ngoài xe ô tô tải của các tỉnh đi qua, ở địa phương cũng có rất nhiều phương tiện quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng chở vật liệu, đá, sỏi không thực hiện đầy đủ việc che đậy, để vật liệu rơi vãi ra đường, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ… gây bức xúc nhân dân, nhất là ở đoạn đường qua huyện Lương Sơn" - ông Khánh nói.

Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ tải trọng xe trên địa bàn.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm làm công tác trật tự an toàn giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, xử lý tận gốc những phương tiện vi phạm trên đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã chủ động ban hành và thực hiện chuyên đề kiểm tra, kiểm soát chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tập trung, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Để làm tốt được việc này, Công an tỉnh Hòa Bình đã tăng cường thêm 36 cán bộ chiến sĩ gồm các lực lượng: CSGT, Cảnh sát trật tự và Cảnh sát Cơ động đến làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh. Thực hiện kế hoạch số 299 của Bộ Công an, chỉ trong thời gian ngắn, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 đường Hồ Chí Minh (thuộc Phòng CSGT, Công an Hòa Bình) đã phát hiện và lập biên bản xử lý 523 trường hợp.

Hàng trăm trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Đến nay tình hình trật tự ATGT trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cơ bản ổn định, các phương tiện đã cắt hạ thành thùng về nguyên bản, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn" - ông Khánh cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết thêm, lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên giám sát thực thi nhiệm vụ, chỉ đạo duy trì tốt công tác trật tự ATGT, tuyệt đối không làm theo kiểu "đầu voi đuôi chuột".

"UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tập trung nhân lực, nguồn lực, làm nghiêm, làm triệt để, không chỉ xử lý xe trọng tải lớn, kể cả xe trọng tải nhỏ cũng phải xử lý nếu có vi phạm, để tạo sự công bằng trong kinh doanh vận tải" - ông Khánh nói.