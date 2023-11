Khởi công sửa chữa con đường ngập nửa năm chưa rút ở TPHCM

Ngày 1/11, UBND quận 12 cùng các cơ quan chức năng đã khởi công duy tu, sửa chữa đường An Phú Đông 35 (quận 12) theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh, con đường này dài khoảng 400m, khu vực đông người dân sinh sống và qua lại. Nước ngập, ứ đọng nửa năm, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Người dân sinh sống tại đây đã nhiều lần phản ảnh tình trạng con đường ngập nước, hư hỏng lên chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết.

Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết, để triển khai thi công tuyến đường, nhà nước và người dân đã tích cực tham gia đóng góp và giám sát công trình đường An Phú Đông 35. Chính quyền quận 12, sẽ đẩy nhanh tiến độ công trình và cũng mong tình cảm giữa nhà nước và nhân dân thêm gắn kết, giúp hạ tầng trên địa bàn quận ngày càng phát triển.

Cũng theo ông Phúc, tuyến đường này sẽ được thi công trong vòng 2 tháng với tổng chi phí gần 4 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp của người dân là 50%.

Bà Nguyễn Thị Ngơi (69 tuổi) chia sẻ: ''Tôi bị ngã 3 lần trên con đường này, giờ đường được sửa chữa tôi mừng lắm. Đường ngập nước toàn ngồi ở nhà, sau khi con đường này khắc phục xong tôi có thể đi lại tập thể dục".

''Mừng lắm, người dân có con đường đi tới đi lui. Bao nhiêu ngày tháng buôn bán ế ẩm, vì đường xá quá bẩn, có người đi trên con đường này té ngã rất nguy hiểm. Thế là năm nay được ăn Tết vui vẻ với con đường mới'', chị Loan Phượng (46 tuổi) phấn khởi.

Nhiều máy móc đã có mặt trên đường An Phú Đông 35 để bắt đầu duy tu, sửa chữa khắc phục tình trạng ứ đọng nước nửa năm nay.

''Không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới chính quyền địa phương, báo đài đã đưa tin, giúp người dân thoát cảnh đường không ra đường, sông không ra sông. Tôi rất vui mừng và phấn khởi, cũng chỉ mong mọi người ở đây đi lại được thuận tiện, không còn ai phải ngã", anh Đỗ Doãn Sự chia sẻ.

Ngoài việc ngập nước con đường này xuất hiện nhiều "hố bom" khiến việc đi lại của hàng chục hộ dân nơi đây vô cùng khó khăn.

Đường An Phú Đông 35 có chiều dài toàn tuyến 1.930m, rộng khoảng 6m, mặt đường bê tông nhựa, chưa có hệ thống thoát nước. Mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông. Trong đó, hư hỏng nặng nhất là đoạn từ đường An Phú Đông 25 đến chùa Khánh An, dài khoảng 400m.

''Từ đầu năm 2023, UBND quận 12 đã khánh thành 27 tuyến đường theo hình thức người dân và nhà nước cùng làm. Đến cuối năm 2023, chính quyền địa phương sẽ thi công thêm 5 tuyến đường trên địa bàn quận 12 để phục vụ bà con'', ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 nói.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 26/10, ông Đậu An Phú, Phó Chủ tịch UBND quận 12, đã làm rõ các nguyên nhân và giải pháp của địa phương sau phản ánh con đường ngập nửa năm nước chưa rút. Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là thiếu kinh phí và các diễn biến bất thường của thời tiết.

"Thời tiết thay đổi rất nhiều so với trước đây, lượng mưa, triều cường đều cao hơn. Điều này khiến nước trên đường An Phú Đông 35 không tiêu thoát kịp. Dù đã được bố trí máy bơm thoát nước nhưng tình trạng ngập nặng tại tuyến đường này chưa được giải quyết triệt để", lãnh đạo UBND quận 12 bày tỏ.