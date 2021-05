Khởi công đoạn dự án cao tốc Bắc - Nam nối Nghệ An, Hà Tĩnh

Dân trí Ngày 22/5, tại huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Phối cảnh dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (nối Nghệ An - Hà Tĩnh) là dự án đầu tiên được khởi công trong số 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức PPP - sử dụng nguồn vốn Nhà đầu từ huy động và vốn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà nước khoảng 6.067 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư và nhà đầu tư phải huy động khoảng 5.090 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh các công ty Hòa Hiệp - CIENCO4 - Núi Hồng - Trường Sơn - VINA2. Đây cũng là đoạn cao tốc có vốn đầu tư lớn nhất trong số 11 đoạn cao tốc Bắc - Nam.

Dự án thuộc phạm vi 2 tỉnh Nghệ An (44,4 km) và Hà Tĩnh (4,9 km). Điểm đầu dự án thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An, tiếp nối cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (Thanh Hóa - Nghệ An). Điểm cuối nối quốc lộ 8A đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Giai đoạn một được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh có 6 làn đường, nền đường rộng 32,25 m. Công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2024, thời gian khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án sáng nay 22/5.

Tại Nghệ An, dự án đi qua 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên với 21 xã, diện tích đất cần thu hồi khoảng hơn 360 ha, số hộ dân tái định cư gần 350. Đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng đạt trên 90%.

Ở Hà Tĩnh, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 46 ha, phải thu hồi 32,73 ha, trong đó, bao gồm cả tuyến đường chính, đường gom, khu tái định cư và trạm dừng nghỉ, với 475 hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn 3 xã của huyện Đức Thọ gồm: Yên Hồ, Quang Vĩnh và Thanh Bình Thịnh. Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, hiện việc giải phóng mặt bằng đạt gần 100%.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nguyễn Nhật, đánh giá sự vào cuộc quyết liệt của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cảm ơn người dân đã tích cực hỗ trợ nhường đất phục vụ dự án trọng điểm quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, đây là dự án có khối lượng công việc giải phóng mặt bằng và tái định cư cực kỳ lớn, đến nay tổng số tiền chi cho giải phóng mặt bằng là hơn 1.300 tỷ đồng, đã giải ngân 97%.

"Dự án là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đóng vai trò huyết mạch, trục xương sống kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh", Thứ trưởng Nguyễn Nhật nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Nhà đầu tư cần tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Đồng thời, Thứ trưởng cũng đề nghị các cơ quan chức năng liên quan theo dõi sát sao, tăng cường kiểm tra, giám sát và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần. Hiện nay 6 dự án theo hình thức đầu tư công đã được thi công là Cao Bồ - Mai Sơn; Mai Sơn - Quốc lộ 45; Cam Lộ - La Sơn; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây, cầu Mỹ Thuận 2. 5 dự án còn lại đang được triển khai gồm 3 dự án PPP là Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo; 2 dự án đầu tư công là cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu.

