Khen thưởng đột xuất hai anh em ruột có công bắt trộm

Dân trí Thấy tên trộm đang "chôm" cây mai của nhà hàng xóm bỏ chạy, anh Nghí cùng em trai là anh Nhận đuổi theo bắt giữ và giao đối tượng cho công an.

Ngày 1/6, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao giấy khen đột xuất của Công an tỉnh và phần quà 4 triệu đồng thưởng hai công dân Nguyễn Văn Nghí (SN 1972) và Nguyễn Văn Nhận (SN 1980), cùng trú tại ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang.

Anh Nghí và anh Nhận là anh em ruột, đã có mưu trí, dũng cảm bắt trộm trên địa bàn.

Đại tá Lê Phú Thạnh trao giấy khen và tiền thưởng cho anh Nguyễn Văn Nghí và anh Nguyễn Văn Nhận.

Trước đó, khoảng 20h ngày 10/5, hai anh em Nghí - Nhận phát hiện một đối tượng đang trộm cây mai cảnh của nhà hàng xóm và chuẩn bị tẩu thoát. Ngay lập tức 2 anh tri hô và đuổi theo, bắt giữ tên trộm.

Tại trụ sở công an xã Kiến An, tên trộm khai nhận tên là Nguyễn Văn Út (SN 1986, trú tại xã Kiến An). Út thừa nhận bản thân động lòng tham, quyết định trộm cây mai bán lấy tiền tiêu xài.

Ở địa phương, Út nằm trong danh sách theo dõi vì liên quan đến một số vụ trộm cắp khác.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Lê Phú Thạnh biểu dương tinh thần truy bắt tội phạm của anh Nghí và anh Nhận. Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang mong, phần thưởng sẽ kịp thời góp phần động viên, khích lệ tinh thần của người dân góp sức cùng lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự.

Nguyễn Hành