Khen thưởng 3 người hỗ trợ công an bắt giữ kẻ đổ xăng đốt chết họ hàng

Ngày 11/10, thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết, cơ quan này đã nhận ủy quyền từ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, trao khen thưởng cho các ông Hồ Thành Trung (40 tuổi), Nguyễn Bình Trọng (36 tuổi) và anh Nguyễn Minh Phú (17 tuổi) cùng ngụ tại xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành. Những người này đã hỗ trợ công an truy tìm hung thủ giết người.

Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành trao bằng khen đến những người đã giúp cơ quan chức năng bắt hung thủ (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp).

Trước đó, chiều 15/8, nhà bà L.T.N. (72 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận) bị cháy, khiến bà N. tử vong. Cơ quan chức năng nghi ngờ vụ cháy do có người cố ý phóng hỏa.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng được các ông Trung, Trọng và anh Phú hỗ trợ. Nhờ đó, công an nhanh chóng bắt được Lê Quốc Huy (35 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận) là nghi phạm gây ra vụ cháy.

Bị bắt chỉ 1 giờ sau khi gây án, Huy thừa nhận hành vi tưới xăng đốt nhà bà N. vì mâu thuẫn cá nhân. Huy có quan hệ họ hàng và gọi nạn nhân là mợ.